Отправлено: - 01:56

Сыкымы:

Интересно, с канадскими копами такое проканает? Или сразу ласты завернут?

Цитата:Скорее всего будут проблемы, но меня тут ни разу не останавливали, поэтому проверить не было возможности, по сравнению с Кустанаем их тут как-будто вообще нет. Раз в месяц может встречаются, просто едут куда-то по делам.