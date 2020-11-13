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≡ Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40324
Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
Отправлено: 13.11.20 - 12:01
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Проехал в Костанае по улице Павлова а сторону Каирбекова через перекресток по Абая (видно на фото), там установлен знак "Уступи дорогу" и в кругу на синем фоне белая горизонтальная стрелка, указывающая направо. Такого знака в ПДД не существует.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1280
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 14.11.20 - 01:06
#15
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Цитата:
maxsaf:
Я:-"Давайте я заплачу "штраф" на месте и дальше поеду"


Интересно, с канадскими копами такое проканает? Или сразу ласты завернут?
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