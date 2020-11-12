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Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40324
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 10:31
Изучением вопроса о переходе Костанайской области в свой часовой пояс акимат региона займется не раньше 2021 года. Об этом «НГ» сообщила заместитель акима области Бахыт ЕСИМОВА.
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Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 20:25
Да не все ли ровно сколько будет времени на часах? Что те кто за что те кто против лукавят в своих аргументах,одни якобы за правильное время выступают хотя просто хотят вставать на работу по свету а на правильное время им начихать иначе выступали бы сразу за возврат 2 часов.И те кто против тоже лукавят их не большинство и даже не половина населения....
Но это не умоляет того факта что обе стороны не правы,большинству населения вообще НА***Ь на этот перевод стрелок.Все живут как жили и не замечают проблем
Но это не умоляет того факта что обе стороны не правы,большинству населения вообще НА***Ь на этот перевод стрелок.Все живут как жили и не замечают проблем
(Уважаемые пользователи)
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- 16.05.11
- Сообщений:
- 7577
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 20:26
Цитата:
Я вам прямо сейчас напишу.
1)Один час перевода стрелок ничего не изменит,потому что кто встаёт в 6 утра на работу или учёбу тот так и будет вставать до восхода солнца и в темноте.
2)Для меня как и для многих трудящихся большое значение имеет именно продолжительность светового дня,утро наступит в любом случае,а вот вечером перед закатом светло уже не станет.
3)Я конечно не дачник и уже не огородник,но те кто этим занимается на себе почувствует как будет не хватать этого часа летом.
4)Так же как и почувствуют дети играющие во дворах на улице и конечно же учащиеся второй смены которые буду возвращаться со школы в полной темноте.
5)Мнения разделились нету такого, что прямо вот все очень хотят этого перевода,какая то часть хочет,какя-то не хочет,то есть если пойдёшь на уступки одним, то другая половина останется недовольной и будет требовать вернуть всё обратно.
6)В конце концов есть опыт благополучной ,экономически развитой Европы которая живёт в правильном часовом поясе,но почему то всю жизнь при этом встаёт на работу до восхода солнца,а ведь главный аргумент сторонников перевода стрелок-это то что мы вынуждены вставать до восхода солнца и это очень вредно для здоровья,однако глядя на сытых и довольных немцев этого не скажешь.
electro:
Добринцов, напишите на НГ статью со своими доводами против перевода. Сдюжите?
Добринцов, напишите на НГ статью со своими доводами против перевода. Сдюжите?
Я вам прямо сейчас напишу.
1)Один час перевода стрелок ничего не изменит,потому что кто встаёт в 6 утра на работу или учёбу тот так и будет вставать до восхода солнца и в темноте.
2)Для меня как и для многих трудящихся большое значение имеет именно продолжительность светового дня,утро наступит в любом случае,а вот вечером перед закатом светло уже не станет.
3)Я конечно не дачник и уже не огородник,но те кто этим занимается на себе почувствует как будет не хватать этого часа летом.
4)Так же как и почувствуют дети играющие во дворах на улице и конечно же учащиеся второй смены которые буду возвращаться со школы в полной темноте.
5)Мнения разделились нету такого, что прямо вот все очень хотят этого перевода,какая то часть хочет,какя-то не хочет,то есть если пойдёшь на уступки одним, то другая половина останется недовольной и будет требовать вернуть всё обратно.
6)В конце концов есть опыт благополучной ,экономически развитой Европы которая живёт в правильном часовом поясе,но почему то всю жизнь при этом встаёт на работу до восхода солнца,а ведь главный аргумент сторонников перевода стрелок-это то что мы вынуждены вставать до восхода солнца и это очень вредно для здоровья,однако глядя на сытых и довольных немцев этого не скажешь.
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 20:35
Цитата-/не стыдно стало быть необразованным - будь то аким области или абайка- балаболка, ковыряющий в носу на диване. Читайте,господа,/
Госпоже балаболке Ведлер хочу задать вопрос который задают ей уже везде,правильное биологическое время у нас какое?+ 1 час 45 минут вроде так? Так чтоже вы балаболка только за 1 час выступаете? Куда 45 минут потеряли? Почему именно с челябинском хотите время сравнить в дальше по учебнику физики со своим бездельником Кызыл ординским не хотите пойти? Чтобы у нас было действительно правильное время,да наперекор всей стране но оно же будет правильное! ведь от этого сразу жизнь у всех станет лучше и дети перестанут из окно выбрасываться от несчастной любви
Госпоже балаболке Ведлер хочу задать вопрос который задают ей уже везде,правильное биологическое время у нас какое?+ 1 час 45 минут вроде так? Так чтоже вы балаболка только за 1 час выступаете? Куда 45 минут потеряли? Почему именно с челябинском хотите время сравнить в дальше по учебнику физики со своим бездельником Кызыл ординским не хотите пойти? Чтобы у нас было действительно правильное время,да наперекор всей стране но оно же будет правильное! ведь от этого сразу жизнь у всех станет лучше и дети перестанут из окно выбрасываться от несчастной любви
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 21:00
Цитата:
Не передергивай. Пояса кратны часу, но никак не 15-минутам. Если мы живём с Челябинском в одном часовом поясом - с каким ещё городом сравнивать часовой пояс? С Лондоном?
abaika95:
Куда 45 минут потеряли?
Куда 45 минут потеряли?
Не передергивай. Пояса кратны часу, но никак не 15-минутам. Если мы живём с Челябинском в одном часовом поясом - с каким ещё городом сравнивать часовой пояс? С Лондоном?
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 11
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 21:19
Комментарий проходит проверку.
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 11
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 21:23
Комментарий проходит проверку.
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 21:41
Цитата:
С Парижем, Варной, в Челябинской области...
Victor Yang:
с каким ещё городом сравнивать часовой пояс? С Лондоном?
с каким ещё городом сравнивать часовой пояс? С Лондоном?
С Парижем, Варной, в Челябинской области...
О
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.19
- Сообщений:
- 7
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 21:51
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
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- 31.05.18
- Сообщений:
- 1025
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 13.11.20 - 21:56
Цитата:
Тоже пару лет назад задумался и оценил сезонный перевод. Можно угодить и красным, и белым.
Цитата:
Вот не надо про трудящихся и 6 утра ))) Вы ж сами рассказывали в прошлый раз, что спите до 10 утра, а вечерами машину разгружаете - поэтому и против перевода.
Victor Yang: Ну, в Германии два раза в год часы ещё переводят. Сейчас я считаю это правильным
Тоже пару лет назад задумался и оценил сезонный перевод. Можно угодить и красным, и белым.
Цитата:
Добринцофф:
Для меня как и для многих трудящихся
Для меня как и для многих трудящихся
Вот не надо про трудящихся и 6 утра ))) Вы ж сами рассказывали в прошлый раз, что спите до 10 утра, а вечерами машину разгружаете - поэтому и против перевода.
Н
(Пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.12
- Сообщений:
- 44
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 22:09
Комментарий проходит проверку.
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 22:31
Цитата:
В часовом поясе, с Чклябинском, прожил 48 лет.
А сейчас мне - как большинству населения...
abaika95:
большинству населения вообще НА***Ь на этот перевод стрелок.
большинству населения вообще НА***Ь на этот перевод стрелок.
В часовом поясе, с Чклябинском, прожил 48 лет.
А сейчас мне - как большинству населения...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 8510
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 22:33
Цитата:
Есть места, где разница 30 минут вместо часа. Таких стран не очень много, но есть
Victor Yang:
Не передергивай. Пояса кратны часу, но никак не 15-минутам.
Не передергивай. Пояса кратны часу, но никак не 15-минутам.
Есть места, где разница 30 минут вместо часа. Таких стран не очень много, но есть
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 22:42
Цитата:
Да, знаю. Но таких вроде единицы. Ну и государство наше точно на такие сложности не пойдёт. даже независимо от позиции акима области.
Цитата:
[Исправлено: Victor Yang, 13.11.2020 - 22:44]
maxsaf:
Есть места, где разница 30 минут вместо часа. Таких стран не очень много, но есть
Есть места, где разница 30 минут вместо часа. Таких стран не очень много, но есть
Да, знаю. Но таких вроде единицы. Ну и государство наше точно на такие сложности не пойдёт. даже независимо от позиции акима области.
Цитата:
Тот самый: Можно угодить и красным, и белым.Этот вопрос тоже будет уже в компетенции руководителей всей страны, а не только нашей области.
[Исправлено: Victor Yang, 13.11.2020 - 22:44]
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