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≡ Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40324
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 10:31
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Изучением вопроса о переходе Костанайской области в свой часовой пояс акимат региона займется не раньше 2021 года. Об этом «НГ» сообщила заместитель акима области Бахыт ЕСИМОВА.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5752
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 20:25
#60
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Да не все ли ровно сколько будет времени на часах? Что те кто за что те кто против лукавят в своих аргументах,одни якобы за правильное время выступают хотя просто хотят вставать на работу по свету а на правильное время им начихать иначе выступали бы сразу за возврат 2 часов.И те кто против тоже лукавят их не большинство и даже не половина населения....

Но это не умоляет того факта что обе стороны не правы,большинству населения вообще НА***Ь на этот перевод стрелок.Все живут как жили и не замечают проблем
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7577
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 20:26
#61
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Цитата:
electro:
Добринцов, напишите на НГ статью со своими доводами против перевода. Сдюжите?

Я вам прямо сейчас напишу.
1)Один час перевода стрелок ничего не изменит,потому что кто встаёт в 6 утра на работу или учёбу тот так и будет вставать до восхода солнца и в темноте.
2)Для меня как и для многих трудящихся большое значение имеет именно продолжительность светового дня,утро наступит в любом случае,а вот вечером перед закатом светло уже не станет.
3)Я конечно не дачник и уже не огородник,но те кто этим занимается на себе почувствует как будет не хватать этого часа летом.
4)Так же как и почувствуют дети играющие во дворах на улице и конечно же учащиеся второй смены которые буду возвращаться со школы в полной темноте.
5)Мнения разделились нету такого, что прямо вот все очень хотят этого перевода,какая то часть хочет,какя-то не хочет,то есть если пойдёшь на уступки одним, то другая половина останется недовольной и будет требовать вернуть всё обратно.
6)В конце концов есть опыт благополучной ,экономически развитой Европы которая живёт в правильном часовом поясе,но почему то всю жизнь при этом встаёт на работу до восхода солнца,а ведь главный аргумент сторонников перевода стрелок-это то что мы вынуждены вставать до восхода солнца и это очень вредно для здоровья,однако глядя на сытых и довольных немцев этого не скажешь.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5752
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 20:35
#62
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Цитата-/не стыдно стало быть необразованным - будь то аким области или абайка- балаболка, ковыряющий в носу на диване. Читайте,господа,/



Госпоже балаболке Ведлер хочу задать вопрос который задают ей уже везде,правильное биологическое время у нас какое?+ 1 час 45 минут вроде так? Так чтоже вы балаболка только за 1 час выступаете? Куда 45 минут потеряли? Почему именно с челябинском хотите время сравнить в дальше по учебнику физики со своим бездельником Кызыл ординским не хотите пойти? Чтобы у нас было действительно правильное время,да наперекор всей стране но оно же будет правильное! ведь от этого сразу жизнь у всех станет лучше и дети перестанут из окно выбрасываться от несчастной любви
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13340
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 21:00
#63
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Цитата:
abaika95:
Куда 45 минут потеряли?

Не передергивай. Пояса кратны часу, но никак не 15-минутам. Если мы живём с Челябинском в одном часовом поясом - с каким ещё городом сравнивать часовой пояс? С Лондоном?
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
11
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 21:19
#64
Комментарий проходит проверку.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
11
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 21:23
#65
Комментарий проходит проверку.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20405
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 21:41
#66
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Цитата:
Victor Yang:
с каким ещё городом сравнивать часовой пояс? С Лондоном?

С Парижем, Варной, в Челябинской области... :lol: ;-)
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О
§ Ольга Ведлер
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.19
Сообщений:
7
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 21:51
#67
Комментарий проходит проверку.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1025
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 13.11.20 - 21:56
#68
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Цитата:
Victor Yang: Ну, в Германии два раза в год часы ещё переводят. Сейчас я считаю это правильным


Тоже пару лет назад задумался и оценил сезонный перевод. Можно угодить и красным, и белым.

Цитата:
Добринцофф:
Для меня как и для многих трудящихся


Вот не надо про трудящихся и 6 утра ))) Вы ж сами рассказывали в прошлый раз, что спите до 10 утра, а вечерами машину разгружаете - поэтому и против перевода.
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Н
§ Настенька
(Пользователи)
Регистрация:
16.11.12
Сообщений:
44
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 22:09
#69
Комментарий проходит проверку.
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20405
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 22:31
#70
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Цитата:
abaika95:
большинству населения вообще НА***Ь на этот перевод стрелок.

В часовом поясе, с Чклябинском, прожил 48 лет.
А сейчас мне - как большинству населения... :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8510
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 22:33
#71
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Цитата:
Victor Yang:
Не передергивай. Пояса кратны часу, но никак не 15-минутам.

Есть места, где разница 30 минут вместо часа. Таких стран не очень много, но есть
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13340
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 22:42
#72
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Цитата:
maxsaf:
Есть места, где разница 30 минут вместо часа. Таких стран не очень много, но есть

Да, знаю. Но таких вроде единицы. Ну и государство наше точно на такие сложности не пойдёт. даже независимо от позиции акима области.
Цитата:
Тот самый: Можно угодить и красным, и белым.
Этот вопрос тоже будет уже в компетенции руководителей всей страны, а не только нашей области.

[Исправлено: Victor Yang, 13.11.2020 - 22:44]
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