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≡ Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения просит ГКП "КТЭК"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40324
Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения просит ГКП "КТЭК"
Отправлено: 13.11.20 - 18:34
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Об этом сегодня, 13 ноября, на общественных слушаниях в онлайн-формате сообщил директор предприятия Аскар БЕКАПАГАНБЕТОВ. Он представил проект инвестиционной и тарифной программ на 2021-2025 годы. Директор теплокомпании рассказал о затратах и убытках.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
95
Re: Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения...
Отправлено: 13.11.20 - 18:34
#1
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а закапывать трубы в землю не пробовали? сколько можно улицу отапливать
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13340
Re: Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения...
Отправлено: 13.11.20 - 18:46
#2
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Подорожание не то чтобы критичное.

Цитата:
Мы не можем допустить повышение тарифов в период пандемии. Но окончательный ответ КТЭК предоставим 15 декабря.

Источник:

Но это позиция принципиально правильная. Хотя, можно было в период пандемии и субсидировать (хотя бы немного) траты населения.
Профайл
drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20405
Re: Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения...
Отправлено: 13.11.20 - 18:56
#3
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Цитата:
Victor Yang:
отя, можно было в период пандемии и субсидировать (хотя бы немного) траты населения.


ВиктОр, ты это, о чём?... :lol: :oops: :-x
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
477
Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения просит ГКП "КТЭК"
Отправлено: 13.11.20 - 19:12
#4
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Цитата:
костанаец:
а закапывать трубы в землю не пробовали? сколько можно улицу отапливать


Дело вовсе не в экономии, а в элементарном хапаньи бабла :-x
Профайл
d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
887
Re: Повысить среднеотпускной тариф на отопление для населения...
Отправлено: 13.11.20 - 21:40
#5
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Цитата:
Мы не можем допустить повышение тарифов в период пандемии

А почему электрокомпании разрешают поднять тариф... их это не касается???
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