Отправлено: - 21:56

Victor Yang: Ну, в Германии два раза в год часы ещё переводят. Сейчас я считаю это правильным

Добринцофф:

Для меня как и для многих трудящихся

Цитата:Тоже пару лет назад задумался и оценил сезонный перевод. Можно угодить и красным, и белым.Цитата:Вот не надо про трудящихся и 6 утра ))) Вы ж сами рассказывали в прошлый раз, что спите до 10 утра, а вечерами машину разгружаете - поэтому и против перевода.