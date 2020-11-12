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≡ Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40324
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 10:31
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Изучением вопроса о переходе Костанайской области в свой часовой пояс акимат региона займется не раньше 2021 года. Об этом «НГ» сообщила заместитель акима области Бахыт ЕСИМОВА.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1024
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 16:19
#45
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Цитата:
Добринцофф:
всегда темно на улице


Есть разница вставать за полчаса до восхода или за 1,5 и/или делать это 3 месяца или полгода в году. К примеру, если взять время 08:00 утра (начало занятий), то сейчас с середины октября до середины марта темно в это время. Если время перевести на час назад, то темно будет с середины ноября по середину февраля. 3 месяца вместо 5.

И в Германии условия лучше.

Самый поздний восход в 2020-м году в Берлине будет 29 декабря в 08:17, школьники там учатся с 7 утра. Т.е. восход будет через 1 час и 17 минут после начала занятий.

Самый поздний восход в году в Кустанае будет 29 декабря в 10:00, т.е. через 2 часа после начала занятий.

Итого: в декабре берлинские щкольники увидят Солнце на 33 минуты раньше кустанайских. По другим месяцам года примерно тоже самое.

А в сравнении с алматинскими школьниками наши в ещё более невыгодной ситуации: там восход на 1 час 23 минуты раньше, чем в Кустанае.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7576
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 19:26
#46
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Цитата:
Ольга Ведлер:
А перевод области в свой часовой пояс все равно состоится, как бы не раздували щеки добренцофы

Перестаньте уже глупостью страдать товарищи ведлеры и Ко,если бы не кучка активистов и блохер из Кзыл-Орды которым нечем заняться,никто бы и понятия не имел какой там часовой пояс,потому что всех всё устраивает. ;-)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7576
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 19:39
#47
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Цитата:
Тот самый:
Самый поздний восход в 2020-м году в Берлине будет 29 декабря в 08:17, школьники там учатся с 7 утра. Т.е. восход будет через 1 час и 17 минут после начала занятий. Самый поздний восход в году в Кустанае будет 29 декабря в 10:00, т.е. через 2 часа после начала занятий. Итого: в декабре берлинские щкольники увидят Солнце на 33 минуты раньше кустанайских. По другим месяцам года примерно тоже самое.

Я не знаю может вам легче станет, но у нас сейчас с немцами разница на 5 часов,так что никак они солнце раньше наших не увидят.
Вообще детская тема в этом году неактуальна,они сейчас на удалёнке все ,спят сколько хотят и по темноте утром шарохаться не надо,так что поищите новые аргументы если конечно они ещё остались.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7576
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 19:41
#48
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Цитата:
Ольга Ведлер:
или абайка- балаболка, ковыряющий в носу на диване.

Вот это уровень,браво тов ведлер,сразу стало понятно с кем имеем дело.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
104
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 13.11.20 - 19:46
#49
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Добринцофф Цитата/Перестаньте уже глупостью страдать товарищи ведлеры и Ко,если бы не кучка активистов и блохер из Кзыл-Орды...

У нас, у каждого есть своя позиция на определённые темы. Каждый имеет право высказаться, но переходить на личности: товарищи ведлеры и блохеры... это видимо нет больше аргументов или уровень воспитания человека.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7576
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 19:50
#50
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Цитата:
Тот самый:
я писал, что живут они в своём родном часовом поясе (полдень зимой в 12 часов), а не как мы, на 2 часа раньше своего пояса.

Да как вы не поймёте элементарных вещей ,какая разница в каком часовом поясе ты живёшь если всё жизнь встаёшь на работу в 4-5 утра когда на улице темно?
У меня очень много друзей и родственников живут в Германии и все работают в таком режиме,когда я у них спрашиваю про часовой пояс они понятия не имеют какой там пояс,просто пофигу понимаете?Так же как и здесь эта тема кроме кучки "ведлеров" неактуальна абсолютно,у людей есть другие насущные проблемы,поважнее перевода стрелок.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
477
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 19:55
#51
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Цитата:
Добринцофф:
Да как вы не поймёте элементарных вещей ,какая разница в каком часовом поясе ты живёшь


Действительно, какая разница, Добринцов?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5901
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 19:56
#52
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Цитата:
Добринцофф:
У меня очень много друзей и родственников живут в Германии и все работают в таком режиме

Ну это кто как устроился или кто на что учился. ;-) Цитата:
Добринцофф:
про часовой пояс они понятия не имеют какой там пояс,просто пофигу понимаете?

Правильно пофигу, потому как в правильном часовом поясе живут. :-P
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7576
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 19:58
#53
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Цитата:
Партизан7:
но переходить на личности: товарищи ведлеры и блохеры..

заметьте не я это начал,а ваш идейный вдохновитель
Цитата:
Ольга Ведлер: А перевод области в свой часовой пояс все равно состоится, как бы не раздували щеки добренцофы.

Цитата:
Ольга Ведлер: или абайка- балаболка, ковыряющий в носу на диване.

Вот где уровень воспитания и этот человек представляет в акимате группу сторонников перевода времени
:-x
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
104
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 13.11.20 - 20:00
#54
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Болат Нурхаметов

Член Общественного совета Кызылординской области, Председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Кызылординской области. Член Регионального совета предпринимателей Кызылординской области Сопредседатель Общественного обьединения "Халық үні" Экоамбассадор Министерства Экологии по Кызылординской области 2020 г.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
477
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 20:02
#55
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Добринцов, напишите на НГ статью со своими доводами против перевода.
Сдюжите?
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
104
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 13.11.20 - 20:08
#56
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Насчет идейного вдохновителя.

Не люблю несправедливости и балоболов.
Вот почему я написал комментарий.
Если у кого есть время писать комментарии каждый день: утром, днем и вечером, по поводу и без повода, лишь бы писать, что что-нибудь- это его дело.

Я пишу нечасто, но по делу.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13338
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 20:08
#57
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Цитата:
Тот самый:
в Германии условия лучше.

Ну, в Германии два раза в год часы ещё переводят. Сейчас я считаю это правильным, хотя в детстве было очень тяжело на летнее время переходить.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7576
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 20:08
#58
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Цитата:
elektron:
Ну это кто как устроился или кто на что учился.

Ну так вы то же по темноте на работку идёте,сами рассказывали.
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