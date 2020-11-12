Отправлено: - 19:39

Тот самый:

Самый поздний восход в 2020-м году в Берлине будет 29 декабря в 08:17, школьники там учатся с 7 утра. Т.е. восход будет через 1 час и 17 минут после начала занятий. Самый поздний восход в году в Кустанае будет 29 декабря в 10:00, т.е. через 2 часа после начала занятий. Итого: в декабре берлинские щкольники увидят Солнце на 33 минуты раньше кустанайских. По другим месяцам года примерно тоже самое.

Цитата:Я не знаю может вам легче станет, но у нас сейчас с немцами разница на 5 часов,так что никак они солнце раньше наших не увидят.Вообще детская тема в этом году неактуальна,они сейчас на удалёнке все ,спят сколько хотят и по темноте утром шарохаться не надо,так что поищите новые аргументы если конечно они ещё остались.