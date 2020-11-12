Есть разница вставать за полчаса до восхода или за 1,5 и/или делать это 3 месяца или полгода в году. К примеру, если взять время 08:00 утра (начало занятий), то сейчас с середины октября до середины марта темно в это время. Если время перевести на час назад, то темно будет с середины ноября по середину февраля. 3 месяца вместо 5.
Ольга Ведлер: А перевод области в свой часовой пояс все равно состоится, как бы не раздували щеки добренцофы
Перестаньте уже глупостью страдать товарищи ведлеры и Ко,если бы не кучка активистов и блохер из Кзыл-Орды которым нечем заняться,никто бы и понятия не имел какой там часовой пояс,потому что всех всё устраивает.
Тот самый: Самый поздний восход в 2020-м году в Берлине будет 29 декабря в 08:17, школьники там учатся с 7 утра. Т.е. восход будет через 1 час и 17 минут после начала занятий. Самый поздний восход в году в Кустанае будет 29 декабря в 10:00, т.е. через 2 часа после начала занятий. Итого: в декабре берлинские щкольники увидят Солнце на 33 минуты раньше кустанайских. По другим месяцам года примерно тоже самое.
Я не знаю может вам легче станет, но у нас сейчас с немцами разница на 5 часов,так что никак они солнце раньше наших не увидят. Вообще детская тема в этом году неактуальна,они сейчас на удалёнке все ,спят сколько хотят и по темноте утром шарохаться не надо,так что поищите новые аргументы если конечно они ещё остались.
Добринцофф Цитата/Перестаньте уже глупостью страдать товарищи ведлеры и Ко,если бы не кучка активистов и блохер из Кзыл-Орды...
У нас, у каждого есть своя позиция на определённые темы. Каждый имеет право высказаться, но переходить на личности: товарищи ведлеры и блохеры... это видимо нет больше аргументов или уровень воспитания человека.
Тот самый: я писал, что живут они в своём родном часовом поясе (полдень зимой в 12 часов), а не как мы, на 2 часа раньше своего пояса.
Да как вы не поймёте элементарных вещей ,какая разница в каком часовом поясе ты живёшь если всё жизнь встаёшь на работу в 4-5 утра когда на улице темно? У меня очень много друзей и родственников живут в Германии и все работают в таком режиме,когда я у них спрашиваю про часовой пояс они понятия не имеют какой там пояс,просто пофигу понимаете?Так же как и здесь эта тема кроме кучки "ведлеров" неактуальна абсолютно,у людей есть другие насущные проблемы,поважнее перевода стрелок.
Член Общественного совета Кызылординской области, Председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Кызылординской области. Член Регионального совета предпринимателей Кызылординской области Сопредседатель Общественного обьединения "Халық үні" Экоамбассадор Министерства Экологии по Кызылординской области 2020 г.
Не люблю несправедливости и балоболов. Вот почему я написал комментарий. Если у кого есть время писать комментарии каждый день: утром, днем и вечером, по поводу и без повода, лишь бы писать, что что-нибудь- это его дело.
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