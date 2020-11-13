Отправлено: - 17:02

abaika95:

мне пофиг как и на эту женщину,н

abaika95:

то он вызывает уважение а ты нет)

[Исправлено: drakon, 13.11.2020 - 17:03]

Цитата:Цитата:А почему, ты, не мог дать-этой женщине - второй шанс?Может это ты, пообещал, заплатить,остатки штрафа? А потом денегжалко - стало?...