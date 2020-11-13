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≡ Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40323
Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
Отправлено: 13.11.20 - 12:12
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Женщину могли лишить родительских прав из-за отсутствия в ее квартире воды и электричества. 12 ноября корреспондент «НГ» вместе с матерью Ксении Галиной ПАВЛОВОЙ поехали погашать долги в ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр».
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20398
Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
Отправлено: 13.11.20 - 17:02
#15
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Цитата:
abaika95:
мне пофиг как и на эту женщину,н

Цитата:
abaika95:
то он вызывает уважение а ты нет)

А почему, ты, не мог дать-
этой женщине - второй шанс?
Может это ты, пообещал, заплатить,
остатки штрафа? А потом денег
жалко - стало?... :lol: :oops: ;-)

[Исправлено: drakon, 13.11.2020 - 17:03]
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