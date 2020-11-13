Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки

Отправлено: - 16:49

Цитата-/Ещё инвесторов - уважаете, знаю.Короче всех, кто деньги - даёт?.../







Нет не знаешь,на инвесторов мне пофиг как и на эту женщину,но раз электрон из Германии решил что она достойна второго шанса, начать семейную жизнь нормально, то он вызывает уважение а ты нет) сиди и кушай просрочку)