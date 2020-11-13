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≡ Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40323
Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
Отправлено: 13.11.20 - 12:12
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Женщину могли лишить родительских прав из-за отсутствия в ее квартире воды и электричества. 12 ноября корреспондент «НГ» вместе с матерью Ксении Галиной ПАВЛОВОЙ поехали погашать долги в ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр».
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8507
Re: Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги...
Отправлено: 13.11.20 - 12:12
#1
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Респект, Электрон :-)
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2101
Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
Отправлено: 13.11.20 - 12:25
#2
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Очень благородно, Эл!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9826
Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
Отправлено: 13.11.20 - 12:27
#3
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Электрон теперь как настоящий мужчина, должен на ней женится и забрать в Германию)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8507
Re: Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги...
Отправлено: 13.11.20 - 12:37
#4
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Теперь надо подключить интернет, и на все пособия подписаться, которые в прошлый раз советовали в соц защите :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8507
Re: Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги...
Отправлено: 13.11.20 - 12:37
#5
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Цитата:
Vit:
должен на ней женится и забрать в Германию)

Отец детей не даст разрешение на выезд, начнет денег требовать))
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1942
Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
Отправлено: 13.11.20 - 12:53
#6
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Уважаю! :oops:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1165
Re: Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги...
Отправлено: 13.11.20 - 13:03
#7
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Молодец!!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7570
Re: Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги...
Отправлено: 13.11.20 - 14:18
#8
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"Галина Павлова погазила остаток штрафа"
Исправьте пож
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
248
Re: Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги...
Отправлено: 13.11.20 - 14:22
#9
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Цитата:
Добринцофф:
"Галина Павлова погазила остаток штрафа" Исправьте пож

Спасибо, исправили
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А
§ Андрей Скиба
(Журналисты)
Регистрация:
14.08.20
Сообщений:
2
Re: Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги...
Отправлено: 13.11.20 - 14:23
#10
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elektron, спасибо Вам огромное!!!
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5897
Re: Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги...
Отправлено: 13.11.20 - 15:43
#11
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Цитата:
Андрей Скиба:

Это Вам лично и редакции спасибо. Я лишь перевод денег сделал. А остальную работу редакция. ;-) Каждый имеет право получить второй шанс. Надеюсь всё у них получится.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5749
Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
Отправлено: 13.11.20 - 15:56
#12
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Электрон молодец! Единственный поуеховший, кого зауважал
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drakon
* drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20398
Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
Отправлено: 13.11.20 - 16:46
#13
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Цитата:
abaika95:
Единственный поуеховший, кого зауважал

Ещё инвесторов - уважаете, знаю.
Короче всех, кто деньги - даёт?...
:lol: ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5749
Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
Отправлено: 13.11.20 - 16:49
#14
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Цитата-/Ещё инвесторов - уважаете, знаю.Короче всех, кто деньги - даёт?.../



Нет не знаешь,на инвесторов мне пофиг как и на эту женщину,но раз электрон из Германии решил что она достойна второго шанса, начать семейную жизнь нормально, то он вызывает уважение а ты нет) сиди и кушай просрочку)
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