Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40323
Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
Отправлено: 13.11.20 - 12:12
Женщину могли лишить родительских прав из-за отсутствия в ее квартире воды и электричества. 12 ноября корреспондент «НГ» вместе с матерью Ксении Галиной ПАВЛОВОЙ поехали погашать долги в ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр».
Читать новость
Читать новость
Re: Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги...
Отправлено: 13.11.20 - 12:12
Респект, Электрон
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2101
Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
Отправлено: 13.11.20 - 12:25
Очень благородно, Эл!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9826
Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
Отправлено: 13.11.20 - 12:27
Электрон теперь как настоящий мужчина, должен на ней женится и забрать в Германию)
Re: Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги...
Отправлено: 13.11.20 - 12:37
Теперь надо подключить интернет, и на все пособия подписаться, которые в прошлый раз советовали в соц защите
Re: Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги...
Отправлено: 13.11.20 - 12:37
Цитата:
Отец детей не даст разрешение на выезд, начнет денег требовать))
Vit:
должен на ней женится и забрать в Германию)
должен на ней женится и забрать в Германию)
Отец детей не даст разрешение на выезд, начнет денег требовать))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1942
Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
Отправлено: 13.11.20 - 12:53
Уважаю!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1165
Re: Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги...
Отправлено: 13.11.20 - 13:03
Молодец!!
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 7570
Re: Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги...
Отправлено: 13.11.20 - 14:18
"Галина Павлова погазила остаток штрафа"
Исправьте пож
Исправьте пож
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 248
Re: Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги...
Отправлено: 13.11.20 - 14:22
Цитата:
Спасибо, исправили
Добринцофф:
"Галина Павлова погазила остаток штрафа" Исправьте пож
"Галина Павлова погазила остаток штрафа" Исправьте пож
Спасибо, исправили
А
(Журналисты)
- Регистрация:
- 14.08.20
- Сообщений:
- 2
Re: Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги...
Отправлено: 13.11.20 - 14:23
elektron, спасибо Вам огромное!!!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5897
Re: Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги...
Отправлено: 13.11.20 - 15:43
Цитата:
Это Вам лично и редакции спасибо. Я лишь перевод денег сделал. А остальную работу редакция. Каждый имеет право получить второй шанс. Надеюсь всё у них получится.
Андрей Скиба:
Это Вам лично и редакции спасибо. Я лишь перевод денег сделал. А остальную работу редакция. Каждый имеет право получить второй шанс. Надеюсь всё у них получится.
Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
Отправлено: 13.11.20 - 15:56
Электрон молодец! Единственный поуеховший, кого зауважал
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20398
Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
Отправлено: 13.11.20 - 16:46
Цитата:
Ещё инвесторов - уважаете, знаю.
Короче всех, кто деньги - даёт?...
abaika95:
Единственный поуеховший, кого зауважал
Единственный поуеховший, кого зауважал
Ещё инвесторов - уважаете, знаю.
Короче всех, кто деньги - даёт?...
Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
Отправлено: 13.11.20 - 16:49
Цитата-/Ещё инвесторов - уважаете, знаю.Короче всех, кто деньги - даёт?.../
Нет не знаешь,на инвесторов мне пофиг как и на эту женщину,но раз электрон из Германии решил что она достойна второго шанса, начать семейную жизнь нормально, то он вызывает уважение а ты нет) сиди и кушай просрочку)
Нет не знаешь,на инвесторов мне пофиг как и на эту женщину,но раз электрон из Германии решил что она достойна второго шанса, начать семейную жизнь нормально, то он вызывает уважение а ты нет) сиди и кушай просрочку)
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 19
|Зарегистрированные пользователи: drakon
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать