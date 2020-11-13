Отправлено: - 16:40

В итоге протокола нет, штраф на Каспи не пришел.

maxsaf:

На этом перекрестке вроде еще с Абая на Павлова налево нельзя поворачивать при движении из КЖБИ?

[Исправлено: Тот самый, 13.11.2020 - 16:50]

Цитата:Вам конкретно повезло. Надо молчать про такоеЗнак "Движение направо". Установили с двух сторон (ограничили пересечение Абая по Павлова) после очередной аварии пару лет назад. Юлия на Инфинити разогналась по Павлова снизу, вылетела на Абая, протаранила Пежо, покалечив его пассажиров и убила мотоциклиста.А светофор-то, конечно, нет возможности поставить - лог по Абая, в гололёд 4 полосы встанут. Да и скорость поток потеряет, пробки будут в центре. Поэтому и похожий знак "Движение только прямо или направо" стоит при подъезде к Павлова по Абая снизу. Чтобы поворачивающий налево не остановил всю левую полосу.Цитата:Верно. Но это периодически нарушается.