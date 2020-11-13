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≡ Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40323
Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
Отправлено: 13.11.20 - 12:01
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Проехал в Костанае по улице Павлова а сторону Каирбекова через перекресток по Абая (видно на фото), там установлен знак "Уступи дорогу" и в кругу на синем фоне белая горизонтальная стрелка, указывающая направо. Такого знака в ПДД не существует.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8507
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 13.11.20 - 12:01
#1
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На этом перекрестке вроде еще с Абая на Павлова налево нельзя поворачивать при движении из КЖБИ?
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
422
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 13.11.20 - 12:02
#2
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А что не так со знаком? Не по ГОСТу, или что?
Внешне один в один с предписывающим знаком 4.1.2 "Движение направо".
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Fasd
§ Fasd
(Пользователи)
Регистрация:
03.12.18
Сообщений:
59
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 13.11.20 - 12:05
#3
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Автор статьи вы походу не знаете что движение направо на этом перекрестке знак указывает.Если кто помнит там же Юлия Вильчук устроило тяжкое ДТП когда хотела проехать прямо.И после этого поставили такой знак.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1326
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 13.11.20 - 12:31
#4
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действительно, странное бездействие, почему не оформили нарушителя, не знающего ПДД?
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
155
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 13.11.20 - 14:01
#5
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Цитата:
самый умный:
А что не так со знаком? Не по ГОСТу, или что?

Таки да... С 2017 года движение направо выглядит по другому. Видимо старый знак стоит (до этого это было движение направо).
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
933
Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
Отправлено: 13.11.20 - 14:17
#6
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Господа, зачем смуту вносите? Может, стоит всё-таки открыть ПДД? Когда-то же нужно это сделать, как бы вам не хотелось...
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1326
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 13.11.20 - 14:57
#7
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старые знаки действуют по прежнему, ТС-у сказочно повезло что не оформили его, но ПДД сам не знает - это факт!
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lelik1375
§ lelik1375
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.10.13
Сообщений:
416
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 13.11.20 - 15:01
#8
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Вот только сфетофора там и нехватает!!! Зимой со стороны КЖБИ все в логу стоять будут. Кстати вроде светофор корячат на Алтынсарина-Дощанова. Во веселуха будет :lol: :lol: :lol:
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
933
Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
Отправлено: 13.11.20 - 15:17
#9
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Цитата:
лимон:
старые знаки действуют по прежнему

Верно. И это даже прописано в свежих брошюрках ПДД КЗ. Поэтому читать их надо. Автор нашёл время на написание статьи, но прежде мог бы найти эту инфу в нете и не вносить сумятицу... :-x
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
422
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 13.11.20 - 15:17
#10
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Это из действующих ПДД на адилете. Стрелка выглядит жирнее чем на знаке в статье.
Видимо, автор это и имеет в виду, знак не соответствует ГОСТу.
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d
§ denfostr
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.12.16
Сообщений:
260
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 13.11.20 - 15:45
#11
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Допустим знак на фото в ПДД рк прописан. Тогда откуда знак стрелка поворот направо с стороны Каирбекова. На синем фоне белая стрелка буквой г?
Профайл
лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1326
Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
Отправлено: 13.11.20 - 16:14
#12
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Цитата:
denfostr:

Вы серьёзно или троллите? со стороны Каирбекова "новый" знак, а со стороны Алтынсарина "старый", что-бы Абая по Павлова не пересекали
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1024
Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
Отправлено: 13.11.20 - 16:40
#13
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Цитата:
В итоге протокола нет, штраф на Каспи не пришел.


Вам конкретно повезло. Надо молчать про такое :lol:

Знак "Движение направо". Установили с двух сторон (ограничили пересечение Абая по Павлова) после очередной аварии пару лет назад. Юлия на Инфинити разогналась по Павлова снизу, вылетела на Абая, протаранила Пежо, покалечив его пассажиров и убила мотоциклиста.

А светофор-то, конечно, нет возможности поставить - лог по Абая, в гололёд 4 полосы встанут. Да и скорость поток потеряет, пробки будут в центре. Поэтому и похожий знак "Движение только прямо или направо" стоит при подъезде к Павлова по Абая снизу. Чтобы поворачивающий налево не остановил всю левую полосу.

Цитата:
maxsaf:
На этом перекрестке вроде еще с Абая на Павлова налево нельзя поворачивать при движении из КЖБИ?


Верно. Но это периодически нарушается.

[Исправлено: Тот самый, 13.11.2020 - 16:50]
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