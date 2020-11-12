Прогноз на 5 дней
снегопад-3°C
  • 760 мм рт.ст.
  • 92% влажность
  • З-ЮЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40323
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 10:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изучением вопроса о переходе Костанайской области в свой часовой пояс акимат региона займется не раньше 2021 года. Об этом «НГ» сообщила заместитель акима области Бахыт ЕСИМОВА.
Читать новость

Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1024
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 16:19
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
всегда темно на улице


Есть разница вставать за полчаса до восхода или за 1,5 и/или делать это 3 месяца или полгода в году. К примеру, если взять время 08:00 утра (начало занятий), то сейчас с середины октября до середины марта темно в это время. Если время перевести на час назад, то темно будет с середины ноября по середину февраля. 3 месяца вместо 5.

И в Германии условия лучше.

Самый поздний восход в 2020-м году в Берлине будет 29 декабря в 08:17, школьники там учатся с 7 утра. Т.е. восход будет через 1 час и 17 минут после начала занятий.

Самый поздний восход в году в Кустанае будет 29 декабря в 10:00, т.е. через 2 часа после начала занятий.

Итого: в декабре берлинские щкольники увидят Солнце на 33 минуты раньше кустанайских. По другим месяцам года примерно тоже самое.

А в сравнении с алматинскими школьниками наши в ещё более невыгодной ситуации: там восход на 1 час 23 минуты раньше, чем в Кустанае.
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS