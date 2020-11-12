Отправлено: - 16:19

Добринцофф:

всегда темно на улице

Цитата:Есть разница вставать за полчаса до восхода или за 1,5 и/или делать это 3 месяца или полгода в году. К примеру, если взять время 08:00 утра (начало занятий), то сейчас с середины октября до середины марта темно в это время. Если время перевести на час назад, то темно будет с середины ноября по середину февраля. 3 месяца вместо 5.И в Германии условия лучше., школьники там учатся с 7 утра. Т.е. восход будет через 1 час и 17 минут после начала занятий.т.е. через 2 часа после начала занятий.Итого: в декабре берлинские щкольники увидят Солнце на 33 минуты раньше кустанайских. По другим месяцам года примерно тоже самое.А в сравнении с алматинскими школьниками наши в ещё более невыгодной ситуации: там восход на 1 час 23 минуты раньше, чем в Кустанае.