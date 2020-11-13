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Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40323
Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
Отправлено: 13.11.20 - 12:01
Проехал в Костанае по улице Павлова а сторону Каирбекова через перекресток по Абая (видно на фото), там установлен знак "Уступи дорогу" и в кругу на синем фоне белая горизонтальная стрелка, указывающая направо. Такого знака в ПДД не существует.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 8507
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 13.11.20 - 12:01
На этом перекрестке вроде еще с Абая на Павлова налево нельзя поворачивать при движении из КЖБИ?
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 13.11.20 - 12:02
А что не так со знаком? Не по ГОСТу, или что?
Внешне один в один с предписывающим знаком 4.1.2 "Движение направо".
Внешне один в один с предписывающим знаком 4.1.2 "Движение направо".
(Пользователи)
- Регистрация:
- 03.12.18
- Сообщений:
- 59
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 13.11.20 - 12:05
Автор статьи вы походу не знаете что движение направо на этом перекрестке знак указывает.Если кто помнит там же Юлия Вильчук устроило тяжкое ДТП когда хотела проехать прямо.И после этого поставили такой знак.
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 13.11.20 - 12:31
действительно, странное бездействие, почему не оформили нарушителя, не знающего ПДД?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 155
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 13.11.20 - 14:01
Цитата:
Таки да... С 2017 года движение направо выглядит по другому. Видимо старый знак стоит (до этого это было движение направо).
самый умный:
А что не так со знаком? Не по ГОСТу, или что?
А что не так со знаком? Не по ГОСТу, или что?
Таки да... С 2017 года движение направо выглядит по другому. Видимо старый знак стоит (до этого это было движение направо).
Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
Отправлено: 13.11.20 - 14:17
Господа, зачем смуту вносите? Может, стоит всё-таки открыть ПДД? Когда-то же нужно это сделать, как бы вам не хотелось...
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 13.11.20 - 14:57
старые знаки действуют по прежнему, ТС-у сказочно повезло что не оформили его, но ПДД сам не знает - это факт!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.10.13
- Сообщений:
- 416
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 13.11.20 - 15:01
Вот только сфетофора там и нехватает!!! Зимой со стороны КЖБИ все в логу стоять будут. Кстати вроде светофор корячат на Алтынсарина-Дощанова. Во веселуха будет
Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
Отправлено: 13.11.20 - 15:17
Цитата:
Верно. И это даже прописано в свежих брошюрках ПДД КЗ. Поэтому читать их надо. Автор нашёл время на написание статьи, но прежде мог бы найти эту инфу в нете и не вносить сумятицу...
лимон:
старые знаки действуют по прежнему
старые знаки действуют по прежнему
Верно. И это даже прописано в свежих брошюрках ПДД КЗ. Поэтому читать их надо. Автор нашёл время на написание статьи, но прежде мог бы найти эту инфу в нете и не вносить сумятицу...
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 13.11.20 - 15:17
Это из действующих ПДД на адилете. Стрелка выглядит жирнее чем на знаке в статье.
Видимо, автор это и имеет в виду, знак не соответствует ГОСТу.
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.12.16
- Сообщений:
- 260
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 13.11.20 - 15:45
Допустим знак на фото в ПДД рк прописан. Тогда откуда знак стрелка поворот направо с стороны Каирбекова. На синем фоне белая стрелка буквой г?
Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
Отправлено: 13.11.20 - 16:14
Цитата:
Вы серьёзно или троллите? со стороны Каирбекова "новый" знак, а со стороны Алтынсарина "старый", что-бы Абая по Павлова не пересекали
denfostr:
Вы серьёзно или троллите? со стороны Каирбекова "новый" знак, а со стороны Алтынсарина "старый", что-бы Абая по Павлова не пересекали
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1024
Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
Отправлено: 13.11.20 - 16:40
Цитата:
Вам конкретно повезло. Надо молчать про такое
Знак "Движение направо". Установили с двух сторон (ограничили пересечение Абая по Павлова) после очередной аварии пару лет назад. Юлия на Инфинити разогналась по Павлова снизу, вылетела на Абая, протаранила Пежо, покалечив его пассажиров и убила мотоциклиста.
А светофор-то, конечно, нет возможности поставить - лог по Абая, в гололёд 4 полосы встанут. Да и скорость поток потеряет, пробки будут в центре. Поэтому и похожий знак "Движение только прямо или направо" стоит при подъезде к Павлова по Абая снизу. Чтобы поворачивающий налево не остановил всю левую полосу.
Цитата:
Верно. Но это периодически нарушается.
[Исправлено: Тот самый, 13.11.2020 - 16:50]
В итоге протокола нет, штраф на Каспи не пришел.
Вам конкретно повезло. Надо молчать про такое
Знак "Движение направо". Установили с двух сторон (ограничили пересечение Абая по Павлова) после очередной аварии пару лет назад. Юлия на Инфинити разогналась по Павлова снизу, вылетела на Абая, протаранила Пежо, покалечив его пассажиров и убила мотоциклиста.
А светофор-то, конечно, нет возможности поставить - лог по Абая, в гололёд 4 полосы встанут. Да и скорость поток потеряет, пробки будут в центре. Поэтому и похожий знак "Движение только прямо или направо" стоит при подъезде к Павлова по Абая снизу. Чтобы поворачивающий налево не остановил всю левую полосу.
Цитата:
maxsaf:
На этом перекрестке вроде еще с Абая на Павлова налево нельзя поворачивать при движении из КЖБИ?
На этом перекрестке вроде еще с Абая на Павлова налево нельзя поворачивать при движении из КЖБИ?
Верно. Но это периодически нарушается.
[Исправлено: Тот самый, 13.11.2020 - 16:50]
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