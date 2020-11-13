Re: Еще две области вошли в "красную" зону по...

Отправлено: - 15:50

Цитата-/Значит, действия руководства области не только неэффективны, но и ведут к ухудшению ситуации./







Хотите чтобы действие руководства были эффективны как в апреле?)



Значит с понедельника будут работать эффективно,не смотря на всех нытиков,запретят всё и штрафовать будут за всё!)









Цитата-/Сценарий таков, будет: сверху "орут" - ".......вы, что там, мать вашу, ни..я не работаете что ли ( дольше шестиэтажные слова ) ...."/





Да только намного ирониченее и глубже)





Сверху орут:вы что там мать вашу,едрить вас в дышло,почему столько заболевших?? С кресла вылететь хотите??



Власти:ну мы запретили всё что позволяет ситуация!! Мы же не можем запретить работать в будни!?



Народ:эй вы там! Оборзели!? Мы не болеем и не верим в баранавирус зачем нам ваши цирковые ограничения?



Власти:вы болеете,откуда тогда столько заболевших?



Сверху орут:вы что там с ними ещё общаетесь!!!!? Вы ахринели что-ли!! Хватит сюсюкатся,Принимайте меры или....!(грозно стучит пальцем по столу)



Власти:(робко)ну нам наверно придется ограничить ещё что-нибудь и усилить штрафы....





Народ:(вальяжно) вводите вводите,а мы социальный взрыв устроим,ой как устроим....





Власти к орущим сверху: может режим ЧП введем? Ну действительно надо ограничить людей но без режима чп не можем же мы их дома закрыть?



Орущие сверху:можете





Власти:эххх(ужесточают карантин)



Народ:ну держитесь,щас мы вам устроим площадь восстания 1905 года(на площадь вышли 4 предпренимателя)





Сверху орут:они че там у вас оборзели вкрай!!! А ну газом их газом (подпрыгивает на стуле и условно размахивает шашкой)





Власти:(выпучив глаза,выпивает вальрьянки) идут на уступки 4 предпренимателям



Сверху орут:а газом было бы эффективнее..







Народ:то то же! Знай нашу силу народную! Ой что-то заболеваем,кхе кхе везите в больницу!



Власти:не можем,больницы переполнены уже,вы же не верили в вирус(ехидно)?





Народ:чтооооооо??? Вы ещё ехидничать будете!!! (Начинает подпрыгивать на стуле и потихоньку достает невидимую шашку) а мы вас газом..тьфу социальный взрыв ща устроим!! Запишу видосик как вы нас не лечите и отравим на первый канал!





Власти:(обречённо) да делайте что хотите....



Сверху не орут:посмотрели видосик,ну чтож....вы провалили работу с населением..надо было найти консенсус а вы не смогли,место то надо будет освобождать....





Пик вируса заканчивается больницы опустели





Народ: а вирус то ваш фуфлыжный,у меня сестра переболела дома и ничего,не верим теперь точно! Но знайте если все таки заболеем мы вам устроим...





Сверху орут властям: да да и мы вам устроим!



Власти:(нервно читает книгу:циклон В для чайников)