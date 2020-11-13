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Еще две области вошли в "красную" зону по коронавирусу
Еще две области вошли в "красную" зону по коронавирусу
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40323
Еще две области вошли в "красную" зону по коронавирусу
Отправлено: 13.11.20 - 09:38
Вице-министр здравоохранения - главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов сообщил, что в "красную" зону по темпам распространения коронавируса вошли Костанайская и Западно-Казахстанская области.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 422
Re: Еще две области вошли в "красную" зону по...
Отправлено: 13.11.20 - 09:38
Значит, действия руководства области не только неэффективны, но и ведут к ухудшению ситуации.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 1855
Еще две области вошли в "красную" зону по коронавирусу
Отправлено: 13.11.20 - 10:08
раз мы теперь в красной зоне, то наверняка после обеда господин Нечитайло родит очередное постановление об ограничениях.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1165
Re: Еще две области вошли в "красную" зону по...
Отправлено: 13.11.20 - 10:32
Цитата:
Сценарий таков, будет: сверху "орут" - ".......вы, что там, мать вашу, ни..я не работаете что ли ( дольше шестиэтажные слова ) ...."
Наши: ".....да, нет, работаем в поте лица, не покладая рук, всё делаем по плану, по протоколу....."
Сверху:"......шестиэтажные слова....если работаете, то почему много инфицированных, и где протокола, где штрафы о нарушений санитарного режима...."
И тут у нас в области понеслось: накачки акимов, брифинги, постановления, рейды мониторинговой группы, протокола, штрафы, жалобы, "Атамекен", суды и так далее.
юля елиссева:
Нечитайло родит
Нечитайло родит
Сценарий таков, будет: сверху "орут" - ".......вы, что там, мать вашу, ни..я не работаете что ли ( дольше шестиэтажные слова ) ...."
Наши: ".....да, нет, работаем в поте лица, не покладая рук, всё делаем по плану, по протоколу....."
Сверху:"......шестиэтажные слова....если работаете, то почему много инфицированных, и где протокола, где штрафы о нарушений санитарного режима...."
И тут у нас в области понеслось: накачки акимов, брифинги, постановления, рейды мониторинговой группы, протокола, штрафы, жалобы, "Атамекен", суды и так далее.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 1942
Еще две области вошли в "красную" зону по коронавирусу
Отправлено: 13.11.20 - 10:41
Цитата:
О переводе области в начальное время. Сократится ночное бодрствование коронавируса и снизится заболеваемость. Поедут такси, заработают рестораны...
юля елиссева:
господин Нечитайло родит очередное постановление
господин Нечитайло родит очередное постановление
О переводе области в начальное время. Сократится ночное бодрствование коронавируса и снизится заболеваемость. Поедут такси, заработают рестораны...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5749
Re: Еще две области вошли в "красную" зону по...
Отправлено: 13.11.20 - 15:50
Цитата-/Значит, действия руководства области не только неэффективны, но и ведут к ухудшению ситуации./
Хотите чтобы действие руководства были эффективны как в апреле?)
Значит с понедельника будут работать эффективно,не смотря на всех нытиков,запретят всё и штрафовать будут за всё!)
Цитата-/Сценарий таков, будет: сверху "орут" - ".......вы, что там, мать вашу, ни..я не работаете что ли ( дольше шестиэтажные слова ) ...."/
Да только намного ирониченее и глубже)
Сверху орут:вы что там мать вашу,едрить вас в дышло,почему столько заболевших?? С кресла вылететь хотите??
Власти:ну мы запретили всё что позволяет ситуация!! Мы же не можем запретить работать в будни!?
Народ:эй вы там! Оборзели!? Мы не болеем и не верим в баранавирус зачем нам ваши цирковые ограничения?
Власти:вы болеете,откуда тогда столько заболевших?
Сверху орут:вы что там с ними ещё общаетесь!!!!? Вы ахринели что-ли!! Хватит сюсюкатся,Принимайте меры или....!(грозно стучит пальцем по столу)
Власти:(робко)ну нам наверно придется ограничить ещё что-нибудь и усилить штрафы....
Народ:(вальяжно) вводите вводите,а мы социальный взрыв устроим,ой как устроим....
Власти к орущим сверху: может режим ЧП введем? Ну действительно надо ограничить людей но без режима чп не можем же мы их дома закрыть?
Орущие сверху:можете
Власти:эххх(ужесточают карантин)
Народ:ну держитесь,щас мы вам устроим площадь восстания 1905 года(на площадь вышли 4 предпренимателя)
Сверху орут:они че там у вас оборзели вкрай!!! А ну газом их газом (подпрыгивает на стуле и условно размахивает шашкой)
Власти:(выпучив глаза,выпивает вальрьянки) идут на уступки 4 предпренимателям
Сверху орут:а газом было бы эффективнее..
Народ:то то же! Знай нашу силу народную! Ой что-то заболеваем,кхе кхе везите в больницу!
Власти:не можем,больницы переполнены уже,вы же не верили в вирус(ехидно)?
Народ:чтооооооо??? Вы ещё ехидничать будете!!! (Начинает подпрыгивать на стуле и потихоньку достает невидимую шашку) а мы вас газом..тьфу социальный взрыв ща устроим!! Запишу видосик как вы нас не лечите и отравим на первый канал!
Власти:(обречённо) да делайте что хотите....
Сверху не орут:посмотрели видосик,ну чтож....вы провалили работу с населением..надо было найти консенсус а вы не смогли,место то надо будет освобождать....
Пик вируса заканчивается больницы опустели
Народ: а вирус то ваш фуфлыжный,у меня сестра переболела дома и ничего,не верим теперь точно! Но знайте если все таки заболеем мы вам устроим...
Сверху орут властям: да да и мы вам устроим!
Власти:(нервно читает книгу:циклон В для чайников)
Хотите чтобы действие руководства были эффективны как в апреле?)
Значит с понедельника будут работать эффективно,не смотря на всех нытиков,запретят всё и штрафовать будут за всё!)
Цитата-/Сценарий таков, будет: сверху "орут" - ".......вы, что там, мать вашу, ни..я не работаете что ли ( дольше шестиэтажные слова ) ...."/
Да только намного ирониченее и глубже)
Сверху орут:вы что там мать вашу,едрить вас в дышло,почему столько заболевших?? С кресла вылететь хотите??
Власти:ну мы запретили всё что позволяет ситуация!! Мы же не можем запретить работать в будни!?
Народ:эй вы там! Оборзели!? Мы не болеем и не верим в баранавирус зачем нам ваши цирковые ограничения?
Власти:вы болеете,откуда тогда столько заболевших?
Сверху орут:вы что там с ними ещё общаетесь!!!!? Вы ахринели что-ли!! Хватит сюсюкатся,Принимайте меры или....!(грозно стучит пальцем по столу)
Власти:(робко)ну нам наверно придется ограничить ещё что-нибудь и усилить штрафы....
Народ:(вальяжно) вводите вводите,а мы социальный взрыв устроим,ой как устроим....
Власти к орущим сверху: может режим ЧП введем? Ну действительно надо ограничить людей но без режима чп не можем же мы их дома закрыть?
Орущие сверху:можете
Власти:эххх(ужесточают карантин)
Народ:ну держитесь,щас мы вам устроим площадь восстания 1905 года(на площадь вышли 4 предпренимателя)
Сверху орут:они че там у вас оборзели вкрай!!! А ну газом их газом (подпрыгивает на стуле и условно размахивает шашкой)
Власти:(выпучив глаза,выпивает вальрьянки) идут на уступки 4 предпренимателям
Сверху орут:а газом было бы эффективнее..
Народ:то то же! Знай нашу силу народную! Ой что-то заболеваем,кхе кхе везите в больницу!
Власти:не можем,больницы переполнены уже,вы же не верили в вирус(ехидно)?
Народ:чтооооооо??? Вы ещё ехидничать будете!!! (Начинает подпрыгивать на стуле и потихоньку достает невидимую шашку) а мы вас газом..тьфу социальный взрыв ща устроим!! Запишу видосик как вы нас не лечите и отравим на первый канал!
Власти:(обречённо) да делайте что хотите....
Сверху не орут:посмотрели видосик,ну чтож....вы провалили работу с населением..надо было найти консенсус а вы не смогли,место то надо будет освобождать....
Пик вируса заканчивается больницы опустели
Народ: а вирус то ваш фуфлыжный,у меня сестра переболела дома и ничего,не верим теперь точно! Но знайте если все таки заболеем мы вам устроим...
Сверху орут властям: да да и мы вам устроим!
Власти:(нервно читает книгу:циклон В для чайников)
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