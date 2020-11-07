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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20393
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.11.20 - 18:35
#4696
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Я - нет. А вы все - должны... :lol: :oops:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1941
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.11.20 - 18:55
#4697
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5896
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.11.20 - 19:03
#4698
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Цитата:
Козлов я:

"777" три семёрки не хватает :-x
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20393
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.11.20 - 19:20
#4699
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Цитата:
elektron:
"777" три семёрки не хватает

Я сразу и не заметил.После школы - начал.
Уже память не та - была... :lol: ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5896
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.11.20 - 20:06
#4700
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Цитата:
drakon:
После школы - начал.

Да я как то тоже после школы начал... ;-)
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20393
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.11.20 - 15:20
#4701
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Зацвели, тут у нас.

Хризантемы... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20393
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.11.20 - 12:35
#4702
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Всех причастных,

с Праздником!... :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8507
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.11.20 - 12:42
#4703
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Цитата:
drakon:
с Праздником!...

У Абайки сегодня будет пиво со скумбрией? ))
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drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20393
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.11.20 - 13:27
#4704
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Уже пятница?... :lol: ;-)
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