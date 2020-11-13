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≡ Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40320
Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор поставить невозможно?
Отправлено: 13.11.20 - 12:01
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Проехал в Костанае по улице Павлова а сторону Каирбекова через перекресток по Абая (видно на фото), там установлен знак "Уступи дорогу" и в кругу на синем фоне белая горизонтальная стрелка, указывающая направо. Такого знака в ПДД не существует.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8507
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 13.11.20 - 12:01
#1
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На этом перекрестке вроде еще с Абая на Павлова налево нельзя поворачивать при движении из КЖБИ?
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самый умный
§ самый умный
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Хрустанай
Регистрация:
04.02.13
Сообщений:
421
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 13.11.20 - 12:02
#2
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А что не так со знаком? Не по ГОСТу, или что?
Внешне один в один с предписывающим знаком 4.1.2 "Движение направо".
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Fasd
§ Fasd
(Пользователи)
Регистрация:
03.12.18
Сообщений:
59
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 13.11.20 - 12:05
#3
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Автор статьи вы походу не знаете что движение направо на этом перекрестке знак указывает.Если кто помнит там же Юлия Вильчук устроило тяжкое ДТП когда хотела проехать прямо.И после этого поставили такой знак.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1323
Re: Самодеятельность на аварийном перекрестке или светофор...
Отправлено: 13.11.20 - 12:31
#4
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действительно, странное бездействие, почему не оформили нарушителя, не знающего ПДД?
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