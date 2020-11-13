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≡ Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40320
Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
Отправлено: 13.11.20 - 12:12
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Женщину могли лишить родительских прав из-за отсутствия в ее квартире воды и электричества. 12 ноября корреспондент «НГ» вместе с матерью Ксении Галиной ПАВЛОВОЙ поехали погашать долги в ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр».
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8507
Re: Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги...
Отправлено: 13.11.20 - 12:12
#1
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Респект, Электрон :-)
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2101
Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
Отправлено: 13.11.20 - 12:25
#2
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Очень благородно, Эл!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9826
Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
Отправлено: 13.11.20 - 12:27
#3
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Электрон теперь как настоящий мужчина, должен на ней женится и забрать в Германию)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8507
Re: Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги...
Отправлено: 13.11.20 - 12:37
#4
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Теперь надо подключить интернет, и на все пособия подписаться, которые в прошлый раз советовали в соц защите :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8507
Re: Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги...
Отправлено: 13.11.20 - 12:37
#5
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Цитата:
Vit:
должен на ней женится и забрать в Германию)

Отец детей не даст разрешение на выезд, начнет денег требовать))
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1941
Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги матери-одиночки
Отправлено: 13.11.20 - 12:53
#6
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Уважаю! :oops:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1165
Re: Читатель «НГ» помог оплатить штраф за коммунальные услуги...
Отправлено: 13.11.20 - 13:03
#7
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Молодец!!
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