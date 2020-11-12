Отправлено: - 23:40

N0name:

на ЯПе для альтернативно одаренных русским по белому написано, что если перевести часы на час назад, то летом в 3 часа утра практически белый день, а в 21.00 начинает темнеть.

N0name: каждый видит то, что хочет увидеть

N0name:

было уже как-то, откатывались назад на два часа, с учётом декретного времени- зимой после 15.00 ч. начинало темнеть, крЫсота ! было уже как-то, откатывались назад на два часа, с учётом декретного времени- зимой после 15.00 ч. начинало темнеть, крЫсота

Цитата:Действительно "для альтернативно одаренных" )) Время восхода/полдня/заката зависит от местоположения наблюдателя на поверхности Земли (географических координат). И даже у населённых пунктов нашей области оно значительно отличается. К примеру сегодня в Житикаре восход был в 09:11, Костанае - 09:05, Аркалыке - 08:41. Внутри одной области разница в полчаса!Цитата:Вот и увидел я, что ценность той статьи для нашего обсуждения примерно равна 0 или даже отрицательная, потому что Вы даже не знаете о каком городе там идёт речь. Наверняка об одном из российских.В Кустанае самый ранний восход в этом году был 21 июня - в 05:17. Соответственно после перевода будет в 04:17, самый поздний заход 23 июня - 22:16, а станет после перевода - 21:16.Цитата:Когда это такое было? Если отменять и декретное и вводить здесь UTC+4 (минус 2 часа), то логично, что и график работы всем стоит менять на -1. Как в Европе, которая живёт по своему географическому времени. Если не ошибаюсь, у них школы работают с 7:00, организации - с 8 утра.Самый ранний заход Солнца в этом году будет с 10 по 16 декабря - 17:27, после перевода на UTC+5 - 16:27, т.е. далеко не 15:00.