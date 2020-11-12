Прогноз на 5 дней
переменная облачность-5°C
  • 760 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40316
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 10:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изучением вопроса о переходе Костанайской области в свой часовой пояс акимат региона займется не раньше 2021 года. Об этом «НГ» сообщила заместитель акима области Бахыт ЕСИМОВА.
Читать новость

N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
9
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 12.11.20 - 22:18
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:

Цитата:
бредни матершинников на ЯПе - это типа

каждый видит то, что хочет увидеть
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
9
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 12.11.20 - 22:21
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

как человек которому есть с чем сравнивать, могу сказать - переводить не надо!
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13335
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 22:34
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
N0name:
если перевести часы на час назад, то летом в 3 часа утра практически белый день

Ничего подобного. В 4 утра светать начинает по летнему времени. Помню со студенчества. 22 июня, по нынешнему времени, рассвет в 5:18. Ну и половину лета жил в Челябинске - никаких проблем.

[Исправлено: Victor Yang, 12.11.2020 - 22:37]
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
9
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 12.11.20 - 22:48
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Цитата:
 В 4 утра светать начинает по летнему времени. 

сейчас, да в 4
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13335
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 23:01
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
N0name:
N0name

Я смотрю, ты пишешь только на эту тему. И это за месяц от даты регистрации. Не засланный ли ты казачок?
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13335
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 23:23
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
N0name:
сейчас, да в 4

Хоть интернет глянь когда светает в Кустанае 22 июня. 5:18 восход. Это вот светло уже когда. Если на час перевести - будет 4:18. Но никак не
Цитата:
летом в 3 часа утра практически белый день

Цитата:
N0name: было уже как-то, откатывались назад на два часа, с учётом декретного времени- зимой после 15.00 ч. начинало темнеть, крЫсота !

Это когда такое было?

[Исправлено: Victor Yang, 12.11.2020 - 23:29]
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1021
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 23:40
#36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
N0name:
на ЯПе для альтернативно одаренных русским по белому написано, что если перевести часы на час назад, то летом в 3 часа утра практически белый день, а в 21.00 начинает темнеть.


Действительно "для альтернативно одаренных" )) Время восхода/полдня/заката зависит от местоположения наблюдателя на поверхности Земли (географических координат). И даже у населённых пунктов нашей области оно значительно отличается. К примеру сегодня в Житикаре восход был в 09:11, Костанае - 09:05, Аркалыке - 08:41. Внутри одной области разница в полчаса!

Цитата:
N0name: каждый видит то, что хочет увидеть

Вот и увидел я, что ценность той статьи для нашего обсуждения примерно равна 0 или даже отрицательная, потому что Вы даже не знаете о каком городе там идёт речь. Наверняка об одном из российских.

В Кустанае самый ранний восход в этом году был 21 июня - в 05:17. Соответственно после перевода будет в 04:17, самый поздний заход 23 июня - 22:16, а станет после перевода - 21:16.

Цитата:
N0name:
было уже как-то, откатывались назад на два часа, с учётом декретного времени- зимой после 15.00 ч. начинало темнеть, крЫсота :lol: !


Когда это такое было? Если отменять и декретное и вводить здесь UTC+4 (минус 2 часа), то логично, что и график работы всем стоит менять на -1. Как в Европе, которая живёт по своему географическому времени. Если не ошибаюсь, у них школы работают с 7:00, организации - с 8 утра.

Самый ранний заход Солнца в этом году будет с 10 по 16 декабря - 17:27, после перевода на UTC+5 - 16:27, т.е. далеко не 15:00.
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13335
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 13.11.20 - 00:56
#37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Самый ранний заход Солнца в этом году будет с 10 по 16 декабря - 17:27, после перевода на UTC+5 - 16:27, т.е. далеко не 15:00.

Ой да ладно! На Япе врать не будут же! ;-)
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7569
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 08:54
#38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Как в Европе, которая живёт по своему географическому времени. Если не ошибаюсь, у них школы работают с 7:00, организации - с 8 утра.

А вы зря Европу в пример приводите,не в вашу пользу аргумент,они на работу встают в 4-5 утра,всегда темно на улице :lol:
Профайл
Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
101
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 13.11.20 - 09:02
#39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Посмотрел в инстаграме Нашей газеты пост про перевод времени: очень много комментарии и лайков за перевод времени.
Люди стали понимать смысл и пользу перевода времени.
Возможно летом: люди хотели, чтобы темнело позже. А сейчас, когда светает позже, стали задумываться.
И, конечно есть медицинское обоснование перевода.
А про отношение властей про перевод времени, про ее административное мышление и другое: здесь будут до последнего тянуть "время".
Р.S. Читал ранее в комментариях, но и сам всегда думал: не может у нас быть один часовой пояс с алматинской областью.
Профайл Посетить вебсайт
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7569
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 09:06
#40
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:
Посмотрел в инстаграме Нашей газеты пост про перевод времени: очень много комментарии и лайков за перевод времени.

Я то же посмотрел,60-70 человек на всю Костанайскую область.
Цитата:
Партизан7:
Читал ранее в комментариях, но и сам всегда думал: не может у нас быть один часовой пояс с алматинской областью.

Отправьте группу наших активистов в Алма-ату пусть там стрелки переведут,будет вам разный пояс.
Профайл
Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.07.20
Сообщений:
101
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 13.11.20 - 09:30
#41
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я написал свое мнение: люди в соцсетях уже понимают смысл и пользу перевода времени.

А комментарии про то, что отправить группу активистов в Алмату очень считаю неуместным.
Мы живём в Костанайской области, и нам важно наше время.
Профайл Посетить вебсайт
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS