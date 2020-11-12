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Днем поминки, вечером банкет - по 50-80 семейных торжеств в сутки незаконно проводили с 9 ноября в кафе и ресторанах Костанайской области
Днем поминки, вечером банкет - по 50-80 семейных торжеств в сутки незаконно проводили с 9 ноября в кафе и ресторанах Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40316
Днем поминки, вечером банкет - по 50-80 семейных торжеств в сутки незаконно проводили с 9 ноября в кафе и ресторанах Костанайской области
Отправлено: 12.11.20 - 18:26
О фактах нарушения режима карантина главный санитарный врач региона Владимир НЕЧИТАЙЛО и начальник управления местной полицейской службы Курмет МАЖИКЕНОВ рассказали на брифинге в РСК
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 1162
Re: Днем поминки, вечером банкет - по 50-80 семейных торжеств в...
Отправлено: 12.11.20 - 18:26
Цитата://Количество заболевших коронавирусной инфекцией в области продолжает расти, - отметил Нечитайло. - Повсеместно наблюдается нарушение масочного режима, а также работа кафе, ресторанов и частных коттеджей, где устраивают проведение праздников с массовым участием людей//
Что то это смахивает, на что то НЕХОРОШЕЕ, типа: "....с больной головы , на здоровую....".
Вот именно - вышеназванные , именно ОНИ, виноваты в распространений коронавируса ( это мнение руководителей здравоохранения области).
А кто то из них делал АНАЛИТИКУ: что ВСЕ заболевшие - это именно люди побывавшие на этих мероприятиях, и не те кто встречал в составе "..группы товарищей.." главу антикора и зампреда совмина республики: им тоже нельзя проводить подобные мероприятия - только в режиме онлайн и без ПОКАЗУШНО-ПОТЕШНЫХ выездов на места.
Что то это смахивает, на что то НЕХОРОШЕЕ, типа: "....с больной головы , на здоровую....".
Вот именно - вышеназванные , именно ОНИ, виноваты в распространений коронавируса ( это мнение руководителей здравоохранения области).
А кто то из них делал АНАЛИТИКУ: что ВСЕ заболевшие - это именно люди побывавшие на этих мероприятиях, и не те кто встречал в составе "..группы товарищей.." главу антикора и зампреда совмина республики: им тоже нельзя проводить подобные мероприятия - только в режиме онлайн и без ПОКАЗУШНО-ПОТЕШНЫХ выездов на места.
Re: Днем поминки, вечером банкет - по 50-80 семейных торжеств в...
Отправлено: 12.11.20 - 19:20
Цитата:
Ничего не понятно. Если в кафе сидят 30 незнакомых людей - это можно. А если более 10 знакомых - это нельзя?
днем провели поминки с участием более 10 человек, за что им было выписано предупреждение
Ничего не понятно. Если в кафе сидят 30 незнакомых людей - это можно. А если более 10 знакомых - это нельзя?
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 63
Днем поминки, вечером банкет - по 50-80 семейных торжеств в сутки незаконно проводили с 9 ноября в кафе и ресторанах Костанайской области
Отправлено: 12.11.20 - 19:48
Мне кажется людей так уже зае....ли тупые запреты,что уже никто ничего не боится. И если это котовасия будет продолжаться ещё с годик,то я не известно как дальше карта ляжет
Re: Днем поминки, вечером банкет - по 50-80 семейных торжеств в...
Отправлено: 12.11.20 - 22:36
У нас комендантский час? Почему я должен оправдываться и предъявлять билеты, справки с работы и прочие аусвайсы? Каждый сам определяет приоритеты, что для одного крайняя необходимость, для другого мелочь.
Re: Днем поминки, вечером банкет - по 50-80 семейных торжеств в...
Отправлено: 12.11.20 - 22:37
Ещё посадить рядом акима, он же руководитель областного штаба, и вот вам "сталинская" тройка, которая решает, кого казнить, а кого миловать.
Днем поминки, вечером банкет - по 50-80 семейных торжеств в сутки незаконно проводили с 9 ноября в кафе и ресторанах Костанайской области
Отправлено: 12.11.20 - 22:57
Цитата:
Вот из-за таких и далеко будет до нормальной жизни. По мышлению видно что до Швеции нам очень далеко - когда граждане САМИ понимают что лучше не шорохаться лишний раз и когда граждане рвут тельняшку на груди и вопят о правах. Не умеете сами понимать необходимость - вас через карман будут заставлять ей следовать.
КГСПС:
У нас комендантский час? Почему я должен оправдываться и предъявлять билеты, справки с работы и прочие аусвайсы? Каждый сам определяет приоритеты, что для одного крайняя необходимость, для другого мелочь.
У нас комендантский час? Почему я должен оправдываться и предъявлять билеты, справки с работы и прочие аусвайсы? Каждый сам определяет приоритеты, что для одного крайняя необходимость, для другого мелочь.
Вот из-за таких и далеко будет до нормальной жизни. По мышлению видно что до Швеции нам очень далеко - когда граждане САМИ понимают что лучше не шорохаться лишний раз и когда граждане рвут тельняшку на груди и вопят о правах. Не умеете сами понимать необходимость - вас через карман будут заставлять ей следовать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5896
Днем поминки, вечером банкет - по 50-80 семейных торжеств в сутки незаконно проводили с 9 ноября в кафе и ресторанах Костанайской области
Отправлено: 12.11.20 - 23:10
Цитата:
А за что? За какие такие провинности?
От кучи болячек есть прививки, но благодаря антипрививочникам, от них (болезней) до сих пор мрут (не гибнут, просто мрут так как, что бы погибнуть, нужно что то совершить) а эти добровольно мрут и другие жизни тем самым под угрозу ставят. Потому как 100% ой гарантии прививка тоже не даёт. Но работает за счёт массовости. И защищает в какой-то степени тех же антипрививочников. Может их (антипрививочников) тоже штрафовать начать?
Victor Yang:
Не умеете сами понимать необходимость - вас через карман будут заставлять ей следовать.
Не умеете сами понимать необходимость - вас через карман будут заставлять ей следовать.
А за что? За какие такие провинности?
От кучи болячек есть прививки, но благодаря антипрививочникам, от них (болезней) до сих пор мрут (не гибнут, просто мрут так как, что бы погибнуть, нужно что то совершить) а эти добровольно мрут и другие жизни тем самым под угрозу ставят. Потому как 100% ой гарантии прививка тоже не даёт. Но работает за счёт массовости. И защищает в какой-то степени тех же антипрививочников. Может их (антипрививочников) тоже штрафовать начать?
Днем поминки, вечером банкет - по 50-80 семейных торжеств в сутки незаконно проводили с 9 ноября в кафе и ресторанах Костанайской области
Отправлено: 12.11.20 - 23:20
Цитата:
Так у нас хотели их, если не штрафовать, то непривитых детей в сады и школы не брать. Но они взвыли, подняли волну и стали писать петиции.
elektron:
Может их (антипрививочников) тоже штрафовать начать?
Может их (антипрививочников) тоже штрафовать начать?
Так у нас хотели их, если не штрафовать, то непривитых детей в сады и школы не брать. Но они взвыли, подняли волну и стали писать петиции.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 430
Re: Днем поминки, вечером банкет - по 50-80 семейных торжеств в...
Отправлено: 13.11.20 - 07:30
А почему господа на фотографии сидят так близко друг к другу, не стараясь соблюдать дистанцию, ими же требуемую???
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