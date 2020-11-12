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Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 40316
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 10:31
Изучением вопроса о переходе Костанайской области в свой часовой пояс акимат региона займется не раньше 2021 года. Об этом «НГ» сообщила заместитель акима области Бахыт ЕСИМОВА.
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Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 12.11.20 - 22:18
Цитата:
Цитата:
каждый видит то, что хочет увидеть
Тот самый:
Цитата:
бредни матершинников на ЯПе - это типа
каждый видит то, что хочет увидеть
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 12.11.20 - 22:21
Цитата:
как человек которому есть с чем сравнивать, могу сказать - переводить не надо!
Victor Yang:
как человек которому есть с чем сравнивать, могу сказать - переводить не надо!
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 22:34
Цитата:
Ничего подобного. В 4 утра светать начинает по летнему времени. Помню со студенчества. 22 июня, по нынешнему времени, рассвет в 5:18. Ну и половину лета жил в Челябинске - никаких проблем.
[Исправлено: Victor Yang, 12.11.2020 - 22:37]
N0name:
если перевести часы на час назад, то летом в 3 часа утра практически белый день
если перевести часы на час назад, то летом в 3 часа утра практически белый день
Ничего подобного. В 4 утра светать начинает по летнему времени. Помню со студенчества. 22 июня, по нынешнему времени, рассвет в 5:18. Ну и половину лета жил в Челябинске - никаких проблем.
[Исправлено: Victor Yang, 12.11.2020 - 22:37]
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 12.11.20 - 22:48
Цитата:
Цитата:
сейчас, да в 4
Victor Yang:
Цитата:
В 4 утра светать начинает по летнему времени.
сейчас, да в 4
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 23:01
Цитата:
Я смотрю, ты пишешь только на эту тему. И это за месяц от даты регистрации. Не засланный ли ты казачок?
N0name:
N0name
N0name
Я смотрю, ты пишешь только на эту тему. И это за месяц от даты регистрации. Не засланный ли ты казачок?
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 23:23
Цитата:
Хоть интернет глянь когда светает в Кустанае 22 июня. 5:18 восход. Это вот светло уже когда. Если на час перевести - будет 4:18. Но никак не
Цитата:
Цитата:
Это когда такое было?
[Исправлено: Victor Yang, 12.11.2020 - 23:29]
N0name:
сейчас, да в 4
сейчас, да в 4
Хоть интернет глянь когда светает в Кустанае 22 июня. 5:18 восход. Это вот светло уже когда. Если на час перевести - будет 4:18. Но никак не
Цитата:
летом в 3 часа утра практически белый день
Цитата:
N0name: было уже как-то, откатывались назад на два часа, с учётом декретного времени- зимой после 15.00 ч. начинало темнеть, крЫсота !
Это когда такое было?
[Исправлено: Victor Yang, 12.11.2020 - 23:29]
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 1021
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 23:40
Цитата:
Действительно "для альтернативно одаренных" )) Время восхода/полдня/заката зависит от местоположения наблюдателя на поверхности Земли (географических координат). И даже у населённых пунктов нашей области оно значительно отличается. К примеру сегодня в Житикаре восход был в 09:11, Костанае - 09:05, Аркалыке - 08:41. Внутри одной области разница в полчаса!
Цитата:
Вот и увидел я, что ценность той статьи для нашего обсуждения примерно равна 0 или даже отрицательная, потому что Вы даже не знаете о каком городе там идёт речь. Наверняка об одном из российских.
В Кустанае самый ранний восход в этом году был 21 июня - в 05:17. Соответственно после перевода будет в 04:17, самый поздний заход 23 июня - 22:16, а станет после перевода - 21:16.
Цитата:
Когда это такое было? Если отменять и декретное и вводить здесь UTC+4 (минус 2 часа), то логично, что и график работы всем стоит менять на -1. Как в Европе, которая живёт по своему географическому времени. Если не ошибаюсь, у них школы работают с 7:00, организации - с 8 утра.
Самый ранний заход Солнца в этом году будет с 10 по 16 декабря - 17:27, после перевода на UTC+5 - 16:27, т.е. далеко не 15:00.
N0name:
на ЯПе для альтернативно одаренных русским по белому написано, что если перевести часы на час назад, то летом в 3 часа утра практически белый день, а в 21.00 начинает темнеть.
на ЯПе для альтернативно одаренных русским по белому написано, что если перевести часы на час назад, то летом в 3 часа утра практически белый день, а в 21.00 начинает темнеть.
Действительно "для альтернативно одаренных" )) Время восхода/полдня/заката зависит от местоположения наблюдателя на поверхности Земли (географических координат). И даже у населённых пунктов нашей области оно значительно отличается. К примеру сегодня в Житикаре восход был в 09:11, Костанае - 09:05, Аркалыке - 08:41. Внутри одной области разница в полчаса!
Цитата:
N0name: каждый видит то, что хочет увидеть
Вот и увидел я, что ценность той статьи для нашего обсуждения примерно равна 0 или даже отрицательная, потому что Вы даже не знаете о каком городе там идёт речь. Наверняка об одном из российских.
В Кустанае самый ранний восход в этом году был 21 июня - в 05:17. Соответственно после перевода будет в 04:17, самый поздний заход 23 июня - 22:16, а станет после перевода - 21:16.
Цитата:
N0name:
было уже как-то, откатывались назад на два часа, с учётом декретного времени- зимой после 15.00 ч. начинало темнеть, крЫсота !
было уже как-то, откатывались назад на два часа, с учётом декретного времени- зимой после 15.00 ч. начинало темнеть, крЫсота !
Когда это такое было? Если отменять и декретное и вводить здесь UTC+4 (минус 2 часа), то логично, что и график работы всем стоит менять на -1. Как в Европе, которая живёт по своему географическому времени. Если не ошибаюсь, у них школы работают с 7:00, организации - с 8 утра.
Самый ранний заход Солнца в этом году будет с 10 по 16 декабря - 17:27, после перевода на UTC+5 - 16:27, т.е. далеко не 15:00.
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 13.11.20 - 00:56
Цитата:
Ой да ладно! На Япе врать не будут же!
Тот самый:
Самый ранний заход Солнца в этом году будет с 10 по 16 декабря - 17:27, после перевода на UTC+5 - 16:27, т.е. далеко не 15:00.
Самый ранний заход Солнца в этом году будет с 10 по 16 декабря - 17:27, после перевода на UTC+5 - 16:27, т.е. далеко не 15:00.
Ой да ладно! На Япе врать не будут же!
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 08:54
Цитата:
А вы зря Европу в пример приводите,не в вашу пользу аргумент,они на работу встают в 4-5 утра,всегда темно на улице
Тот самый:
Как в Европе, которая живёт по своему географическому времени. Если не ошибаюсь, у них школы работают с 7:00, организации - с 8 утра.
Как в Европе, которая живёт по своему географическому времени. Если не ошибаюсь, у них школы работают с 7:00, организации - с 8 утра.
А вы зря Европу в пример приводите,не в вашу пользу аргумент,они на работу встают в 4-5 утра,всегда темно на улице
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 13.11.20 - 09:02
Посмотрел в инстаграме Нашей газеты пост про перевод времени: очень много комментарии и лайков за перевод времени.
Люди стали понимать смысл и пользу перевода времени.
Возможно летом: люди хотели, чтобы темнело позже. А сейчас, когда светает позже, стали задумываться.
И, конечно есть медицинское обоснование перевода.
А про отношение властей про перевод времени, про ее административное мышление и другое: здесь будут до последнего тянуть "время".
Р.S. Читал ранее в комментариях, но и сам всегда думал: не может у нас быть один часовой пояс с алматинской областью.
Люди стали понимать смысл и пользу перевода времени.
Возможно летом: люди хотели, чтобы темнело позже. А сейчас, когда светает позже, стали задумываться.
И, конечно есть медицинское обоснование перевода.
А про отношение властей про перевод времени, про ее административное мышление и другое: здесь будут до последнего тянуть "время".
Р.S. Читал ранее в комментариях, но и сам всегда думал: не может у нас быть один часовой пояс с алматинской областью.
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 13.11.20 - 09:06
Цитата:
Я то же посмотрел,60-70 человек на всю Костанайскую область.
Цитата:
Отправьте группу наших активистов в Алма-ату пусть там стрелки переведут,будет вам разный пояс.
Партизан7:
Посмотрел в инстаграме Нашей газеты пост про перевод времени: очень много комментарии и лайков за перевод времени.
Посмотрел в инстаграме Нашей газеты пост про перевод времени: очень много комментарии и лайков за перевод времени.
Я то же посмотрел,60-70 человек на всю Костанайскую область.
Цитата:
Партизан7:
Читал ранее в комментариях, но и сам всегда думал: не может у нас быть один часовой пояс с алматинской областью.
Читал ранее в комментариях, но и сам всегда думал: не может у нас быть один часовой пояс с алматинской областью.
Отправьте группу наших активистов в Алма-ату пусть там стрелки переведут,будет вам разный пояс.
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 13.11.20 - 09:30
Я написал свое мнение: люди в соцсетях уже понимают смысл и пользу перевода времени.
А комментарии про то, что отправить группу активистов в Алмату очень считаю неуместным.
Мы живём в Костанайской области, и нам важно наше время.
А комментарии про то, что отправить группу активистов в Алмату очень считаю неуместным.
Мы живём в Костанайской области, и нам важно наше время.
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