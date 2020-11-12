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≡ Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40315
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 10:31
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Изучением вопроса о переходе Костанайской области в свой часовой пояс акимат региона займется не раньше 2021 года. Об этом «НГ» сообщила заместитель акима области Бахыт ЕСИМОВА.
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§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
8
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 12.11.20 - 22:18
#30
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Цитата:
Тот самый:

Цитата:
бредни матершинников на ЯПе - это типа

каждый видит то, что хочет увидеть
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
8
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 12.11.20 - 22:21
#31
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Цитата:
Victor Yang:

как человек которому есть с чем сравнивать, могу сказать - переводить не надо!
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13326
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 22:34
#32
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Цитата:
N0name:
если перевести часы на час назад, то летом в 3 часа утра практически белый день

Ничего подобного. В 4 утра светать начинает по летнему времени. Помню со студенчества. Ну и половину лета жил в Челябинске - никаких проблем.
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