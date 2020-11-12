Отправлено: - 22:34

N0name:

если перевести часы на час назад, то летом в 3 часа утра практически белый день

Цитата:Ничего подобного. В 4 утра светать начинает по летнему времени. Помню со студенчества. Ну и половину лета жил в Челябинске - никаких проблем.