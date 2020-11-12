Отправлено: - 20:24

Тот самый:

Поэтому и вариант у нас только один: минус 1 час, UTC+5.

Цитата:То есть если перевести стрелки то 1 января восход будет не в 10 утра,а аж в 9 и стоит ли ради этого людям голову морочить?