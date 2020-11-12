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Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40315
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 10:31
Изучением вопроса о переходе Костанайской области в свой часовой пояс акимат региона займется не раньше 2021 года. Об этом «НГ» сообщила заместитель акима области Бахыт ЕСИМОВА.
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Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 20:11
Цитата:
По моему очень подходит,жаворонки работоспособны утром,поэтому хотят что бы утро наступало как можно раньше,по моему всё логично,что не так?
Тот самый:
Жаворонки работоспособны утром, не очень подходит.
Жаворонки работоспособны утром, не очень подходит.
По моему очень подходит,жаворонки работоспособны утром,поэтому хотят что бы утро наступало как можно раньше,по моему всё логично,что не так?
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 20:20
Цитата:
На этот счёт можно вообще не беспокоиться, с 1956 года в Казахстане действуют всего 2 часовых пояса: UTC+5 (Кызылорда) и UTC+6 (Алма-Ата). Поэтому и вариант у нас только один: минус 1 час, UTC+5.
abaika95: сколько надо часов вернуть?
На этот счёт можно вообще не беспокоиться, с 1956 года в Казахстане действуют всего 2 часовых пояса: UTC+5 (Кызылорда) и UTC+6 (Алма-Ата). Поэтому и вариант у нас только один: минус 1 час, UTC+5.
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 20:24
Цитата:
То есть если перевести стрелки то 1 января восход будет не в 10 утра,а аж в 9 и стоит ли ради этого людям голову морочить?
Тот самый:
Поэтому и вариант у нас только один: минус 1 час, UTC+5.
Поэтому и вариант у нас только один: минус 1 час, UTC+5.
То есть если перевести стрелки то 1 января восход будет не в 10 утра,а аж в 9 и стоит ли ради этого людям голову морочить?
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 20:25
Цитата:
Сторонники перевода времени хотят, чтобы утро было утром, а не ночью и наступало позже на 1 час, когда уже светло. И считают, что утром мы не досыпаем 1 час.
Добринцофф:
поэтому хотят что бы утро наступало как можно раньше,по моему всё логично,что не так?
поэтому хотят что бы утро наступало как можно раньше,по моему всё логично,что не так?
Сторонники перевода времени хотят, чтобы утро было утром, а не ночью и наступало позже на 1 час, когда уже светло. И считают, что утром мы не досыпаем 1 час.
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 20:29
Цитата:
Если вы убеждённый жаворонок,то встаёте в 6 утра,а в 6 утра по любому будет темно ,1 час вас никак не спасёт.
Цитата:
Можете и дальше обманывать самого себя,раньше ляжете раньше встанете,перевод стрелок никак вам не поможет спать больше на 1 час.
Тот самый:
Сторонники перевода времени хотят, чтобы утро было утром, а не ночью и наступало позже на 1 час, когда уже светло
Сторонники перевода времени хотят, чтобы утро было утром, а не ночью и наступало позже на 1 час, когда уже светло
Если вы убеждённый жаворонок,то встаёте в 6 утра,а в 6 утра по любому будет темно ,1 час вас никак не спасёт.
Цитата:
Тот самый:
И считают, что утром мы не досыпаем 1 час.
И считают, что утром мы не досыпаем 1 час.
Можете и дальше обманывать самого себя,раньше ляжете раньше встанете,перевод стрелок никак вам не поможет спать больше на 1 час.
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 20:31
Цитата:
Морочит акимат и Вы Конечно стоит! Не только в январе, но и в ноябре/феврале будет восход не 9, а в 8 утра. И получится, что в году всего 2-3 месяца будет темно по утрам, а не 4-5 как сейчас.
Добринцофф:
то 1 января восход будет не в 10 утра,а аж в 9 и стоит ли ради этого людям голову морочить?
то 1 января восход будет не в 10 утра,а аж в 9 и стоит ли ради этого людям голову морочить?
Морочит акимат и Вы Конечно стоит! Не только в январе, но и в ноябре/феврале будет восход не 9, а в 8 утра. И получится, что в году всего 2-3 месяца будет темно по утрам, а не 4-5 как сейчас.
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 20:39
Цитата:
Во даёт,они создают инициативную группу,вынесли мозг институту географии,сама Ведлер сказала,что не отстанет от Акимата пока стрелки не переведут,а теперь оказывается что акимат вам голову морочит,Вы ничего не путаете?
Цитата:
Ну и?Одним из ваших аргументов перевода часов было то, что детям тяжело просыпаться в темноте,так и взрослые и дети в 6 утра встают,ну полюбому темно будет,а если переведёте так ещё и вечером темнеть раньше будет ,ну так и кто кому голову морочит?
Тот самый:
Морочит акимат и Вы
Морочит акимат и Вы
Во даёт,они создают инициативную группу,вынесли мозг институту географии,сама Ведлер сказала,что не отстанет от Акимата пока стрелки не переведут,а теперь оказывается что акимат вам голову морочит,Вы ничего не путаете?
Цитата:
Тот самый:
е только в январе, но и в ноябре/феврале будет восход не 9, а в 8 утра
е только в январе, но и в ноябре/феврале будет восход не 9, а в 8 утра
Ну и?Одним из ваших аргументов перевода часов было то, что детям тяжело просыпаться в темноте,так и взрослые и дети в 6 утра встают,ну полюбому темно будет,а если переведёте так ещё и вечером темнеть раньше будет ,ну так и кто кому голову морочит?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5895
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 20:57
Цитата:
- С вас 200 рублей.
- На ценнике же написано 100?
- Да, написано, но на самом деле это стоит 200.
- Ладно, вот держите...
- Извините, но вы мне дали только 100.
- Да, там написано 100, но на самом деле это 200.
Добринцофф:
Во даёт,они создают инициативную группу,вынесли мозг институту географии,сама Ведлер сказала,что не отстанет от Акимата пока стрелки не переведут,а теперь оказывается что акимат вам голову морочит,Вы ничего не путаете?
Во даёт,они создают инициативную группу,вынесли мозг институту географии,сама Ведлер сказала,что не отстанет от Акимата пока стрелки не переведут,а теперь оказывается что акимат вам голову морочит,Вы ничего не путаете?
- С вас 200 рублей.
- На ценнике же написано 100?
- Да, написано, но на самом деле это стоит 200.
- Ладно, вот держите...
- Извините, но вы мне дали только 100.
- Да, там написано 100, но на самом деле это 200.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5895
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 21:01
Цитата:
Вы не у абайки на курсах состоите?
Добринцофф:
Вы не у абайки на курсах состоите?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13325
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 21:46
Как человеку которому есть с чем сравнивать, могу сказать - переводить надо! Это действительно удобней. А то что раньше темнеет - это дополнительный плюс - раньше организм начинает готовиться ко сну.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5746
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 22:01
Цитата-/На этот счёт можно вообще не беспокоиться, с 1956 года в Казахстане действуют всего 2 часовых пояса: UTC+5 (Кызылорда) и UTC+6 (Алма-Ата). Поэтому и вариант у нас только один: минус 1 час, UTC+5./
Ну а географически-биологически то какое у нас время??) Вроде все об здоровье твердят и об том что нельзя врать учебнику физики,так давайте не врать! Сколько часов нам надо перевести РЕАЛЬНО!
Ну а географически-биологически то какое у нас время??) Вроде все об здоровье твердят и об том что нельзя врать учебнику физики,так давайте не врать! Сколько часов нам надо перевести РЕАЛЬНО!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 18.09.14
- Сообщений:
- 118
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 12.11.20 - 22:02
А где бумажку подписать, чтобы не переводили?
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 12.11.20 - 22:06
Цитата:
на ЯПе для альтернативно одаренных русским по белому написано, что если перевести часы на час назад, то летом в 3 часа утра практически белый день, а в 21.00 начинает темнеть.
p.s. привет работающим дачникам
Тот самый:
на ЯПе для альтернативно одаренных русским по белому написано, что если перевести часы на час назад, то летом в 3 часа утра практически белый день, а в 21.00 начинает темнеть.
p.s. привет работающим дачникам
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 12.11.20 - 22:11
было уже как-то, откатывались назад на два часа, с учётом декретного времени- зимой после 15.00 ч. начинало темнеть, крЫсота !
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 12.11.20 - 22:15
Цитата:
Цитата:
а ещё говорят "когда коту делать нечего то он ..."так и у нас со временем.
yudjin:
Цитата:
сколько можно тянуть кота за яйца?
а ещё говорят "когда коту делать нечего то он ..."так и у нас со временем.
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