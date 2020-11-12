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≡ Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40315
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 10:31
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Изучением вопроса о переходе Костанайской области в свой часовой пояс акимат региона займется не раньше 2021 года. Об этом «НГ» сообщила заместитель акима области Бахыт ЕСИМОВА.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7565
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 20:11
#15
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Цитата:
Тот самый:
Жаворонки работоспособны утром, не очень подходит.

По моему очень подходит,жаворонки работоспособны утром,поэтому хотят что бы утро наступало как можно раньше,по моему всё логично,что не так?
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1020
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 20:20
#16
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Цитата:
abaika95: сколько надо часов вернуть?


На этот счёт можно вообще не беспокоиться, с 1956 года в Казахстане действуют всего 2 часовых пояса: UTC+5 (Кызылорда) и UTC+6 (Алма-Ата). Поэтому и вариант у нас только один: минус 1 час, UTC+5.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7565
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 20:24
#17
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Цитата:
Тот самый:
Поэтому и вариант у нас только один: минус 1 час, UTC+5.

То есть если перевести стрелки то 1 января восход будет не в 10 утра,а аж в 9 и стоит ли ради этого людям голову морочить?
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1020
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 20:25
#18
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Цитата:
Добринцофф:
поэтому хотят что бы утро наступало как можно раньше,по моему всё логично,что не так?


Сторонники перевода времени хотят, чтобы утро было утром, а не ночью и наступало позже на 1 час, когда уже светло. И считают, что утром мы не досыпаем 1 час.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7565
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 20:29
#19
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Цитата:
Тот самый:
Сторонники перевода времени хотят, чтобы утро было утром, а не ночью и наступало позже на 1 час, когда уже светло

Если вы убеждённый жаворонок,то встаёте в 6 утра,а в 6 утра по любому будет темно ,1 час вас никак не спасёт.
Цитата:
Тот самый:
И считают, что утром мы не досыпаем 1 час.

Можете и дальше обманывать самого себя,раньше ляжете раньше встанете,перевод стрелок никак вам не поможет спать больше на 1 час.
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1020
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 20:31
#20
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Цитата:
Добринцофф:
то 1 января восход будет не в 10 утра,а аж в 9 и стоит ли ради этого людям голову морочить?


Морочит акимат и Вы ;-):lol: Конечно стоит! Не только в январе, но и в ноябре/феврале будет восход не 9, а в 8 утра. И получится, что в году всего 2-3 месяца будет темно по утрам, а не 4-5 как сейчас.
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7565
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 20:39
#21
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Цитата:
Тот самый:
Морочит акимат и Вы

Во даёт,они создают инициативную группу,вынесли мозг институту географии,сама Ведлер сказала,что не отстанет от Акимата пока стрелки не переведут,а теперь оказывается что акимат вам голову морочит,Вы ничего не путаете?
Цитата:
Тот самый:
е только в январе, но и в ноябре/феврале будет восход не 9, а в 8 утра

Ну и?Одним из ваших аргументов перевода часов было то, что детям тяжело просыпаться в темноте,так и взрослые и дети в 6 утра встают,ну полюбому темно будет,а если переведёте так ещё и вечером темнеть раньше будет ,ну так и кто кому голову морочит? ;-)
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5895
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 20:57
#22
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Цитата:
Добринцофф:
Во даёт,они создают инициативную группу,вынесли мозг институту географии,сама Ведлер сказала,что не отстанет от Акимата пока стрелки не переведут,а теперь оказывается что акимат вам голову морочит,Вы ничего не путаете?

- С вас 200 рублей.
- На ценнике же написано 100?
- Да, написано, но на самом деле это стоит 200.
- Ладно, вот держите...
- Извините, но вы мне дали только 100.
- Да, там написано 100, но на самом деле это 200. :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5895
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 21:01
#23
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Цитата:
Добринцофф:

Вы не у абайки на курсах состоите? :lol:
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13325
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 21:46
#24
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Как человеку которому есть с чем сравнивать, могу сказать - переводить надо! Это действительно удобней. А то что раньше темнеет - это дополнительный плюс - раньше организм начинает готовиться ко сну.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5746
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 22:01
#25
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Цитата-/На этот счёт можно вообще не беспокоиться, с 1956 года в Казахстане действуют всего 2 часовых пояса: UTC+5 (Кызылорда) и UTC+6 (Алма-Ата). Поэтому и вариант у нас только один: минус 1 час, UTC+5./





Ну а географически-биологически то какое у нас время??) Вроде все об здоровье твердят и об том что нельзя врать учебнику физики,так давайте не врать! Сколько часов нам надо перевести РЕАЛЬНО!
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Инквизитоp
§ Инквизитоp
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
18.09.14
Сообщений:
118
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 12.11.20 - 22:02
#26
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А где бумажку подписать, чтобы не переводили?
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
8
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 12.11.20 - 22:06
#27
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Цитата:
Тот самый:

на ЯПе для альтернативно одаренных русским по белому написано, что если перевести часы на час назад, то летом в 3 часа утра практически белый день, а в 21.00 начинает темнеть.
p.s. привет работающим дачникам
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
8
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 12.11.20 - 22:11
#28
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было уже как-то, откатывались назад на два часа, с учётом декретного времени- зимой после 15.00 ч. начинало темнеть, крЫсота :lol: !
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
8
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 12.11.20 - 22:15
#29
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Цитата:
yudjin:

Цитата:
сколько можно тянуть кота за яйца?

а ещё говорят "когда коту делать нечего то он ..."так и у нас со временем.
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