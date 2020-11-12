Отправлено: - 11:04

- Следует отметить, что решение вопроса должно учитывать интересы не только инициативной группы, но и всех жителей региона

Цитата:Если бы речь шла о "подсказанной" инициативе, как то переименования всякие - то ужо бы маслихат проголосовал единогласно, а тут надо вдруг послушать.Правильно конечно слушайте, только вот решение не за народом будет, лицемерие это всё.