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≡ Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40312
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 10:31
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Изучением вопроса о переходе Костанайской области в свой часовой пояс акимат региона займется не раньше 2021 года. Об этом «НГ» сообщила заместитель акима области Бахыт ЕСИМОВА.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7038
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 12.11.20 - 10:31
#1
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Цитата:
руководством области было принято решение о дополнительном рассмотрении данного в опроса с применением научного подхода.

сколько можно тянуть кота за яйца?
Заключение института географии давно есть, несколько тысяч подписей тоже...
Хотя мнение каждого "князева" в принципе нет необходимости учитывать... Есть природа, география, астрономия... Согласно ей и были сделаны часовые пояса... Когда упраздняли наше время, что-то обошлись без "ряда социологических и научных исследований". Вот и верните то, в чем выслуживающиеся чинуши не разбираются.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
7561
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 10:47
#2
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Цитата:
- Следует отметить, что решение вопроса должно учитывать интересы не только инициативной группы, но и всех жителей региона: учащихся, студентов, работников, занятых в различных отраслях производства, медиков и так далее

Источник:

Согласен с Бахыт Есимовой,мнения действительно разделились,есть небольшая кучка акивистов-жаворонков ,упорно продвигающих вопрос о переводе стрелок и есть основная масса трудящихся которых всё устраивает,поэтому не стоит идти на поводу этой так называемой инициативной группы.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9825
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 10:53
#3
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Щас сново батл начнётся между Володей и Евгением. :lol:
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
247
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 10:59
#4
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Цитата:
Добринцофф:
акивистов-жаворонков


А чего это они жаворонки? По мне так наоборот. Те, кто не хочет переводить время в географическое - истинные жаворонки. Ведь это их устраивает, что вставая по утрам в 7, на самом деле они встают в 5.30)
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3717
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 12.11.20 - 11:04
#5
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Цитата:
- Следует отметить, что решение вопроса должно учитывать интересы не только инициативной группы, но и всех жителей региона


Если бы речь шла о "подсказанной" инициативе, как то переименования всякие - то ужо бы маслихат проголосовал единогласно, а тут надо вдруг послушать.
Правильно конечно слушайте, только вот решение не за народом будет, лицемерие это всё.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
1937
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 11:14
#6
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Цитата:
peshexod:
только вот решение не за народом будет


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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1854
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 12.11.20 - 11:41
#7
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Чинушам безусловно удобнее жить по целиноградскому времени. Поэтому и не будут они часовой пояс Кустанаю природный возвращать.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5744
Re: Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской...
Отправлено: 12.11.20 - 12:31
#8
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Цитата-/Месяц назад о нецелесообразности перехода области на природное время нам в официальном письме заявил заместитель акима области Марат Жундубаев, - сообщала тогда «НГ» гражданская активистка Ольга ВЕДЛЕР. - А через месяц новая заместитель говорит, что это возможно! Что за свистопляска такая?/




Есимовой надо было не заморачиваться а просто написать что перевода не будет потомучто гладиолус и все,а то активистам навстречу идут а им ещё не нравится,быстрей быстрей быстрей им надо аж слюни потекли) 15 лет ждали а тут нетерпеж включился....



Проводить исследования надо вдумчиво года 3
Потом ещё года 3 обсуждать среди учённых результаты
Собирать форумы,брифинги,семинары,круглые столы
И так ещё лет через 5 придти к выводу что 1 час ниче не изменит и это не наше биологическое время
Надо переводить стрелки сразу на 3 часа!

Вот тогда посмотрим кто будет за а кто против) и можно ли спорить с природой,учебником физики итд)
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
3
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 13:07
#9
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яп.читаем внимательно форум!!!
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
3
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 13:14
#10
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Цитата:
yudjin:
Заключение института географии давно есть

пруф?
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1017
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 17:23
#11
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Цитата:
решение вопроса должно учитывать интересы не только инициативной группы, но и всех жителей региона: учащихся, студентов, работников, занятых в различных отраслях производства, медиков и так далее


Вот именно! Почему в 2004-м не учли? Молча перевели область на астанинское время. И сейчас продолжаете мучить людей этим временем, запрос от премьер-министра приходил ещё в 2018-м году, до сих пор сопли жуёте.

За 2 года не смогли провести исследования? В институт профильный написать - неделя, получить ответ - ещё неделя. Итого: 2 недели нужно на исследование.

Цитата:
N0name:
яп.читаем внимательно форум!!!

Цитата:
N0name:
пруф?


А бредни матершинников на ЯПе - это типа пруф? :lol: Время в казахстане или просто загуглите во сколько у нас полдень (нормальный должен быть в 12:00).

Ну или вот


вот


[Исправлено: Тот самый, 12.11.2020 - 17:28]
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1017
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 17:36
#12
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Цитата:
Добринцофф:
небольшая кучка акивистов-жаворонков


Изучите уже вопрос и определитесь с терминологией :lol: Жаворонки работоспособны утром, не очень подходит.
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1017
Отложим до лучших времен? - Вопрос о возврате Костанайской области в свой часовой пояс - на отсрочке
Отправлено: 12.11.20 - 17:46
#13
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Цитата:
N0name:
пруф?


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