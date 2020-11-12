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Разрешить гражданам прописывать себя казахами в удостоверениях предложили на заседании АНК
Разрешить гражданам прописывать себя казахами в удостоверениях предложили на заседании АНК
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