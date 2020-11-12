Прогноз на 5 дней
облачно с прояснениями-4°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 73% влажность
  • З-ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Разрешить гражданам прописывать себя казахами в удостоверениях предложили на заседании АНК
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40312
Разрешить гражданам прописывать себя казахами в удостоверениях предложили на заседании АНК
Отправлено: 12.11.20 - 10:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор таразской школы Динара Нуралиева предложила разрешить гражданам при желании прописывать себя казахами в удостоверениях личности. Свое обращение она адресовала Председателю Ассамблеи народа Казахстана Нурсултану Назарбаеву и Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.
Читать новость

nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
79
Re: Разрешить гражданам прописывать себя казахами в...
Отправлено: 12.11.20 - 14:22
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Раньше меня частенько спрашивали какой я национальности. Ну что я могу сказать??? Внешность у меня кавказская, в душе я русская, по отношению к домашним делам — эстонка, на работе — еврейка, а после работы иногда и вообще не человек!
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
696
Re: Разрешить гражданам прописывать себя казахами в...
Отправлено: 12.11.20 - 14:46
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошо хоть только нашим гражданам, а не всем подряд. А то если бы 3 млрд китайцев записались...
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2100
Разрешить гражданам прописывать себя казахами в удостоверениях предложили на заседании АНК
Отправлено: 12.11.20 - 14:58
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, какую функцию несёт эта графа в документах? Для статистики национальностей?
Или даёт повод для возможной дискредитации, как когда-то было с евреями?
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7038
Разрешить гражданам прописывать себя казахами в удостоверениях предложили на заседании АНК
Отправлено: 12.11.20 - 15:17
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
нтересно, какую функцию несёт эта графа в документах?

Как козырь будет... Я -высокий, голубоглазый блондин... бах, и козырь! ;-)
Профайл
peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
3717
Разрешить гражданам прописывать себя казахами в удостоверениях предложили на заседании АНК
Отправлено: 12.11.20 - 15:24
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В определении собственной национальности есть только один плюс и богатство - национальная культура,
а всё остальное зло.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5744
Re: Разрешить гражданам прописывать себя казахами в...
Отправлено: 12.11.20 - 16:19
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Или даёт повод для возможной дискредитации, как когда-то было с евреями?/




Вас много дискредитировали глядя в графу национальность? Полиция вас пьяную тормозит и при проверке документов начинает ржать и улюлюкать над вашей нацией? Было такое?)



Цитата-/Как козырь будет... Я -высокий, голубоглазый блондин... бах, и козырь/


Козырь для кого? Для еврея в третьем рейхе? может быть,но не факт не факт)



Цитата-/В определении собственной национальности есть только один плюс и богатство - национальная культура,а всё остальное зло./


И то,если тебе в детстве не привили то тебе и не интересна будет эта культура
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS