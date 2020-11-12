Re: Разрешить гражданам прописывать себя казахами в...

Отправлено: - 16:19

Цитата-/Или даёт повод для возможной дискредитации, как когда-то было с евреями?/









Вас много дискредитировали глядя в графу национальность? Полиция вас пьяную тормозит и при проверке документов начинает ржать и улюлюкать над вашей нацией? Было такое?)







Цитата-/Как козырь будет... Я -высокий, голубоглазый блондин... бах, и козырь/





Козырь для кого? Для еврея в третьем рейхе? может быть,но не факт не факт)







Цитата-/В определении собственной национальности есть только один плюс и богатство - национальная культура,а всё остальное зло./





И то,если тебе в детстве не привили то тебе и не интересна будет эта культура