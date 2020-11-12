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Разрешить гражданам прописывать себя казахами в удостоверениях предложили на заседании АНК
Разрешить гражданам прописывать себя казахами в удостоверениях предложили на заседании АНК
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40311
Разрешить гражданам прописывать себя казахами в удостоверениях предложили на заседании АНК
Отправлено: 12.11.20 - 10:51
Директор таразской школы Динара Нуралиева предложила разрешить гражданам при желании прописывать себя казахами в удостоверениях личности. Свое обращение она адресовала Председателю Ассамблеи народа Казахстана Нурсултану Назарбаеву и Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.
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(Полноправные пользователи)
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- 27.05.18
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- 8493
Re: Разрешить гражданам прописывать себя казахами в...
Отправлено: 12.11.20 - 10:51
Витал, не упусти свой шанс)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 9825
Разрешить гражданам прописывать себя казахами в удостоверениях предложили на заседании АНК
Отправлено: 12.11.20 - 10:59
Цитата:
Ок. Я подумаю))
maxsaf:
Ок. Я подумаю))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
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- 02.03.15
- Сообщений:
- 154
Re: Разрешить гражданам прописывать себя казахами в...
Отправлено: 12.11.20 - 11:14
Насколько я помню. Национальность при выдаче удостоверения указывается со слов.... Так что ничто не мешало сразу прописать что хочешь....
Re: Разрешить гражданам прописывать себя казахами в...
Отправлено: 12.11.20 - 11:26
Цитата:
Нет, не со слов, а согласно национальностям родителей, указанным в свидетельстве о рождении.
5555:
Национальность при выдаче удостоверения указывается со слов....
Национальность при выдаче удостоверения указывается со слов....
Нет, не со слов, а согласно национальностям родителей, указанным в свидетельстве о рождении.
Re: Разрешить гражданам прописывать себя казахами в...
Отправлено: 12.11.20 - 11:31
Цитата:
Походу соседская)
Мой отец - дунганин, а мама - уйгурка.
Походу соседская)
Разрешить гражданам прописывать себя казахами в удостоверениях предложили на заседании АНК
Отправлено: 12.11.20 - 11:44
Цитата:
Мой отец - дунганин, а мама - уйгурка.
почему бы этой очередной нурлыкунше не вписать в документах, настоящее самоназвание свой нации - хуйцзу?
[Исправлено: юля елиссева, 12.11.2020 - 11:48]
Мой отец - дунганин, а мама - уйгурка.
почему бы этой очередной нурлыкунше не вписать в документах, настоящее самоназвание свой нации - хуйцзу?
[Исправлено: юля елиссева, 12.11.2020 - 11:48]
Re: Разрешить гражданам прописывать себя казахами в...
Отправлено: 12.11.20 - 12:24
Цитата-/почему бы этой очередной нурлыкунше не вписать в документах, настоящее самоназвание свой нации - хуйцзу?/
Почему она должна так подписываться когда нет такой нации? Есть хуэйцзу и это китайцы-мусульмане а не уйгуры,ты можешь так подписаться если нравится придуманная тобой эта нация, можешь даже без окончания цзу)
Почему она должна так подписываться когда нет такой нации? Есть хуэйцзу и это китайцы-мусульмане а не уйгуры,ты можешь так подписаться если нравится придуманная тобой эта нация, можешь даже без окончания цзу)
Разрешить гражданам прописывать себя казахами в удостоверениях предложили на заседании АНК
Отправлено: 12.11.20 - 12:39
Цитата:
abaika95:это для благозвучия в русскоязычном названии добавили букву э. Вот так дунган и всех остальных принявших ислам китайцев называют сами ханьцы - пиньинь huízú.
Есть хуэйцзу
Есть хуэйцзу
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20392
Разрешить гражданам прописывать себя казахами в удостоверениях предложили на заседании АНК
Отправлено: 12.11.20 - 12:42
Цитата:
А что, Уйгуры это - не мусульмане?...
abaika95:
это китайцы-мусульмане а не уйгуры,
это китайцы-мусульмане а не уйгуры,
А что, Уйгуры это - не мусульмане?...
Разрешить гражданам прописывать себя казахами в удостоверениях предложили на заседании АНК
Отправлено: 12.11.20 - 12:47
Цитата:
Уйгуры мусульмане, но не китайцы. Дунгане - перешедшие в ислам китайцы (ханьцы). Но самоназвание дунган на русском языке звучит неприлично.
drakon:
А что, Уйгуры это - не мусульмане?...
А что, Уйгуры это - не мусульмане?...
Уйгуры мусульмане, но не китайцы. Дунгане - перешедшие в ислам китайцы (ханьцы). Но самоназвание дунган на русском языке звучит неприлично.
Разрешить гражданам прописывать себя казахами в удостоверениях предложили на заседании АНК
Отправлено: 12.11.20 - 13:00
Цитата-/это для благозвучия в русскоязычном названии добавили букву э./
Источник?
Источник?
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 785
Re: Разрешить гражданам прописывать себя казахами в...
Отправлено: 12.11.20 - 13:41
В украинских, российских, белорусских, в некоторых европейских (которые довелось видеть) документах удостоверяющих личность - вообще нет графы "национальность". Странно почему у нас её ещё не упразднили!?
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