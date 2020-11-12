Прогноз на 5 дней
небольшая облачность-4°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 68% влажность
  • З, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Разрешить гражданам прописывать себя казахами в удостоверениях предложили на заседании АНК
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40311
Разрешить гражданам прописывать себя казахами в удостоверениях предложили на заседании АНК
Отправлено: 12.11.20 - 10:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Директор таразской школы Динара Нуралиева предложила разрешить гражданам при желании прописывать себя казахами в удостоверениях личности. Свое обращение она адресовала Председателю Ассамблеи народа Казахстана Нурсултану Назарбаеву и Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8493
Re: Разрешить гражданам прописывать себя казахами в...
Отправлено: 12.11.20 - 10:51
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Витал, не упусти свой шанс)
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
9825
Разрешить гражданам прописывать себя казахами в удостоверениях предложили на заседании АНК
Отправлено: 12.11.20 - 10:59
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Ок. Я подумаю))
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
154
Re: Разрешить гражданам прописывать себя казахами в...
Отправлено: 12.11.20 - 11:14
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насколько я помню. Национальность при выдаче удостоверения указывается со слов.... Так что ничто не мешало сразу прописать что хочешь....
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7037
Re: Разрешить гражданам прописывать себя казахами в...
Отправлено: 12.11.20 - 11:26
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
Национальность при выдаче удостоверения указывается со слов....

Нет, не со слов, а согласно национальностям родителей, указанным в свидетельстве о рождении.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7037
Re: Разрешить гражданам прописывать себя казахами в...
Отправлено: 12.11.20 - 11:31
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мой отец - дунганин, а мама - уйгурка.

Походу соседская)
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1854
Разрешить гражданам прописывать себя казахами в удостоверениях предложили на заседании АНК
Отправлено: 12.11.20 - 11:44
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Мой отец - дунганин, а мама - уйгурка.

почему бы этой очередной нурлыкунше не вписать в документах, настоящее самоназвание свой нации - хуйцзу?

[Исправлено: юля елиссева, 12.11.2020 - 11:48]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5742
Re: Разрешить гражданам прописывать себя казахами в...
Отправлено: 12.11.20 - 12:24
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/почему бы этой очередной нурлыкунше не вписать в документах, настоящее самоназвание свой нации - хуйцзу?/



Почему она должна так подписываться когда нет такой нации? Есть хуэйцзу и это китайцы-мусульмане а не уйгуры,ты можешь так подписаться если нравится придуманная тобой эта нация, можешь даже без окончания цзу)
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1854
Разрешить гражданам прописывать себя казахами в удостоверениях предложили на заседании АНК
Отправлено: 12.11.20 - 12:39
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Есть хуэйцзу
это для благозвучия в русскоязычном названии добавили букву э. Вот так дунган и всех остальных принявших ислам китайцев называют сами ханьцы - пиньинь huízú.
Профайл
drakon
§ drakon
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
20392
Разрешить гражданам прописывать себя казахами в удостоверениях предложили на заседании АНК
Отправлено: 12.11.20 - 12:42
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
это китайцы-мусульмане а не уйгуры,

А что, Уйгуры это - не мусульмане?... :lol:
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1854
Разрешить гражданам прописывать себя казахами в удостоверениях предложили на заседании АНК
Отправлено: 12.11.20 - 12:47
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А что, Уйгуры это - не мусульмане?...

Уйгуры мусульмане, но не китайцы. Дунгане - перешедшие в ислам китайцы (ханьцы). Но самоназвание дунган на русском языке звучит неприлично.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5742
Разрешить гражданам прописывать себя казахами в удостоверениях предложили на заседании АНК
Отправлено: 12.11.20 - 13:00
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/это для благозвучия в русскоязычном названии добавили букву э./


Источник?
Профайл
K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
785
Re: Разрешить гражданам прописывать себя казахами в...
Отправлено: 12.11.20 - 13:41
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В украинских, российских, белорусских, в некоторых европейских (которые довелось видеть) документах удостоверяющих личность - вообще нет графы "национальность". Странно почему у нас её ещё не упразднили!?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS