руководством области было принято решение о дополнительном рассмотрении данного в опроса с применением научного подхода.
сколько можно тянуть кота за яйца? Заключение института географии давно есть, несколько тысяч подписей тоже... Хотя мнение каждого "князева" в принципе нет необходимости учитывать... Есть природа, география, астрономия... Согласно ей и были сделаны часовые пояса... Когда упраздняли наше время, что-то обошлись без "ряда социологических и научных исследований". Вот и верните то, в чем выслуживающиеся чинуши не разбираются.
- Следует отметить, что решение вопроса должно учитывать интересы не только инициативной группы, но и всех жителей региона: учащихся, студентов, работников, занятых в различных отраслях производства, медиков и так далее
Согласен с Бахыт Есимовой,мнения действительно разделились,есть небольшая кучка акивистов-жаворонков ,упорно продвигающих вопрос о переводе стрелок и есть основная масса трудящихся которых всё устраивает,поэтому не стоит идти на поводу этой так называемой инициативной группы.
А чего это они жаворонки? По мне так наоборот. Те, кто не хочет переводить время в географическое - истинные жаворонки. Ведь это их устраивает, что вставая по утрам в 7, на самом деле они встают в 5.30)
- Следует отметить, что решение вопроса должно учитывать интересы не только инициативной группы, но и всех жителей региона
Если бы речь шла о "подсказанной" инициативе, как то переименования всякие - то ужо бы маслихат проголосовал единогласно, а тут надо вдруг послушать. Правильно конечно слушайте, только вот решение не за народом будет, лицемерие это всё.
Цитата-/Месяц назад о нецелесообразности перехода области на природное время нам в официальном письме заявил заместитель акима области Марат Жундубаев, - сообщала тогда «НГ» гражданская активистка Ольга ВЕДЛЕР. - А через месяц новая заместитель говорит, что это возможно! Что за свистопляска такая?/
Есимовой надо было не заморачиваться а просто написать что перевода не будет потомучто гладиолус и все,а то активистам навстречу идут а им ещё не нравится,быстрей быстрей быстрей им надо аж слюни потекли) 15 лет ждали а тут нетерпеж включился....
Проводить исследования надо вдумчиво года 3 Потом ещё года 3 обсуждать среди учённых результаты Собирать форумы,брифинги,семинары,круглые столы И так ещё лет через 5 придти к выводу что 1 час ниче не изменит и это не наше биологическое время Надо переводить стрелки сразу на 3 часа!
Вот тогда посмотрим кто будет за а кто против) и можно ли спорить с природой,учебником физики итд)
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