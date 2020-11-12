Re: Разрешить гражданам прописывать себя казахами в...

Отправлено: - 12:24

Цитата-/почему бы этой очередной нурлыкунше не вписать в документах, настоящее самоназвание свой нации - хуйцзу?/







Почему она должна так подписываться когда нет такой нации? Есть хуэйцзу и это китайцы-мусульмане а не уйгуры,ты можешь так подписаться если нравится придуманная тобой эта нация, можешь даже без окончания цзу)