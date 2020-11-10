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abaika95:

В стране где при первом возможном бунте толпы мародеров обносят местные магазины а стрельба на улицах с валяющимися торчками-будничная норма, конечно не может быть никаких фальсификаций во время голосования!) Это же Оплот свободы

Цитата:Дискуссия о фальсификациях есть только в ру нете и твиттере Трампа. Даже республиканские СМИ не пишут о фальсификациях, подобные факты просто неизвестны. Байдена уже поздравил бывший президент республиканец Буш младший.Суды и журналисты постоянно спрашивают Трампа, о каких фальсификациях он говорит, но фактов фальсификации он еще не разу не предоставлял журналистам судам. В итоге журналисты и пишут о том, что высказывания Трампа не соответствуют действительности, а суды, даже в республиканских штатах отказывают в исках.За подсчетами на местах следят и республиканцы и демократы, когда случаются технические заминки - случается что голоса пересчитывают, но результаты после пересчетов зачастую остаются прежними или незначительно перераспределяются в сторону то одной, то другой партии.