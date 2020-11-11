Отправлено: - 22:10

Гулфар Мамырбек призвала граждан не верить неофициальным источникам, которые распространяют якобы усовершенствованный вариант алфавита казахского языка на латинице.

Усовершенствованный вариант алфавита будет направлен в нацкомиссию

Цитата:А что за тайны мадридского двора? Обожглись на первых трёх, когда старец доверяя всем, кто у кормушки подсовывал очередной саебиз, подписывал не глядя...Цитата:Уже была информация, что не будет звуков, состоящих из нескольких знаков... А значит все эти вывески появившиеся недавно станут совершенно никчемными.В принципе и сейчас они с ошибками. К примеру на этом магазине в новом доме по Тарана. Здесь буква "Ж" написана верно...Но стоит зайти за угол...Уважаемые знатоки, внимание вопрос! Сколько ошибок в одном предложении?