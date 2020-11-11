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≡ КНПК избавилась от слова "коммунистическая" в названии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40306
КНПК избавилась от слова "коммунистическая" в названии
Отправлено: 11.11.20 - 16:34
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Политбюро КНПК постановило провести ребрендинг, сменив название. Об этом стало известно на предвыборном съезде партии. Теперь их название звучит как Народная партия Казахстана.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
1850
Re: КНПК избавилась от слова "коммунистическая" в...
Отправлено: 11.11.20 - 16:34
#1
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в 37 году это бы назвали левым уклонизмом и всех к расстрелу!
Впрочем, учитывая, что это были лжекоммунисты, созданные по указке сверху для развала абдильдинской компартии Казахастана, то пусть хоть горшком обзовутся, но ближе к народу они не станут
Профайл
а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
88
КНПК избавилась от слова "коммунистическая" в названии
Отправлено: 11.11.20 - 18:27
#2
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мы видим много перемен в современном Казахстане.
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
473
КНПК избавилась от слова "коммунистическая" в названии
Отправлено: 11.11.20 - 18:59
#3
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Ну вот, они и сами подтвердили, что они не настоящие коммунисты
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
1159
Re: КНПК избавилась от слова "коммунистическая" в...
Отправлено: 12.11.20 - 00:39
#4
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Почти по Цою: "....перемен, хотим перемен....."
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