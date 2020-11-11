Прогноз на 5 дней
переменная облачность-9°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 85% влажность
  • З-СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум


Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40306
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 09:52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Языковую проблему Владимир Чепель предлагает решать следующим образом: создавать как можно больше качественного, интересного контента на казахском языке и распространять его в социальных сетях, на популярных интернет-платформах.
Читать новость

K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
784
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 20:50
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Прямо убивать на месте шовинистов. Живём же ведь дружно, что ещё надо?

Вот прям +100500. Сколько можно мусолить тему языка? Ведь даже в советское время на югах преобладал нынешний гос язык, на севере "меж национальный", кому это мешает сейчас? Читал как-то размышления учёного лингвиста, так вот его мнение (как и моё) - нужно первым делом обучать разговорному языку, а все правила потом (если понадобится)... Обратил внимание также на онлайн-уроки английского и казахского языка в первом классе, вроде программа одна, а разница в преподнесении материала - огромная...
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13323
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 21:03
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
Цитата: сайлау курманов: Прямо убивать на месте шовинистов. Живём же ведь дружно, что ещё надо? Вот прям +100500. Сколько можно мусолить тему языка? Ведь даже в советское время на югах преобладал нынешний гос язык, на севере "меж национальный", кому это мешает сейчас?

Вы однобоко рассуждаете. Это вам так удобно и всё тихо-мирно. А другим хочется чтобы их понимали на государственном языке.
Профайл
K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
784
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 21:31
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это вам так удобно и всё тихо-мирно. А другим хочется чтобы их понимали на государственном языке.

Как правило у нас в регионе почти все друг-друга понимают, но сказать-ответить на госязыке увы не все могут. Вот здесь и нужно обучать сначала разговорному, чтобы все друг друга поняли. Не думаю, что паренёк-популист из алматинского аула знает всю грамматику госязыка. Во всяком случае не нужно "качать лодку" на данную тему.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5737
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 22:35
#18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Во всяком случае не нужно "качать лодку" на данную тему./



"Не качайте лодку нашу крысу тошнит?"
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7032
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 23:01
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
KOS77:
Не думаю, что паренёк-популист из алматинского аула знает всю грамматику госязыка.

Я думаю, можно смело вычеркнуть из грамотных половину тех, кто якобы его знает. Научиться в ауле говорить обывательские предложения - это еще не грамотность. Попроси написать диктант всех козыряющих знанием и станет видно. По своим наблюдениям...у многих носителей языка даже домашка школьников младшего звена вызывает сложности, чего уж говорить о всеобщем овладении...
Я вижу как язык преподают в школе...Пока обучение было до пандемии как-то объяснялись темы, дети слышали речь... Теперь, дело вообще труба... Мало того за 4 года у ребенка меняется 4-ый учитель. Все почему-то возраста предпенсионного. Такое ощущение, что просто пристраиваются на время... Но куда они исчезают, загадка? Дети снова привыкают к новым требованиям каждого нового учителя.
Сейчас новые темы фактически не объясняются, просто выполняются задания из рабочей тетради: прочитай-переведи, вставь нужное слово... с помощью переводчика в интернете... Причем открой два разных и они по разному переведут одно и тоже... Нет согласия даже у них. НЕТ, просто нет единой, четкой, грамотной программы и методов, которые были бы в первую очередь интересны детям.
А тут еще и другая беда ...латиница. Учат дети, учат... 3-5-7 лет... А придут в сентябре , им скажут забудьте... У нас теперь новые буквы! Для чего, спрашивается?
С английским дела обстоят чуть лучше - учитель молод и постоянен, да и любой переводчик переведет без вариантов.
Отсюда и повылазили все эти многочисленные объявления от репетиторов: Сделаю с вашим ребенком домашнее задание по казахскому / английскому, СОР, СОЧ...
И родители идут на покупку этих ответов... ребенок вроде подтягивается в оценках, но отложится ли у него в голове знания по языкам в то время как на дистанционке учителя явно не напрягаются.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8485
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 23:10
#20
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да мне не надо)

Кого волнует - надо или не надо. Это ваш долг, и точка)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8485
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 23:13
#21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а то что надо больше таких новостей, могу устроить)

А давайте челленж. На каждую такую новость я буду опубликовать новость, касающуюся отьезда русскоязычных из Казахстана. Будет честно, я считаю)
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7032
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 23:17
#22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
касающуюся отьезда русскоязычных из Казахстана. Будет честно, я считаю)

Это тот отъезд, который сегодня так "обеспокоил" и "распереживал" нашего Елбасы?
Тот отъезд, который является итогом его мудрой политики на протяжении 30 лет?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8485
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 23:20
#23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Попроси написать диктант всех козыряющих знанием и станет видно.

Предлагаю общереспубликанский тест, оценить так сказать, целесообразность финансовых затрат за последние 30 лет на развитие казахского языка. А то деньги выделяют - а они растворяются где-то, и результат не приносят))
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8485
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 23:26
#24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Это тот отъезд, который сегодня так "обеспокоил" и "распереживал" нашего Елбасы? Тот отъезд, который является итогом его мудрой политики на протяжении 30 лет?

О, как удачно, я только подумал - как новость подвезли.) На тенгри даже две новости по этой теме, жду решения Абайки. Или он прекращает раскачивать, или принимает челленж))
Профайл
elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
5893
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 23:47
#25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь главное осталось латиницу утвердить и туристы попрут! :lol:
Ничего не понимающие на этой латинице.
А во принципе просто вброс не нужной никому полемики.
Ну знаешь казахский, так и щеголяй этим на соответствующих мероприятиях.
Чего тут но ныть об этом? :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8485
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 23:56
#26
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ну знаешь казахский, так и щеголяй этим на соответствующих мероприятиях.

Владимир знает, а Абайка - нет))))
Профайл
K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
784
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 12.11.20 - 00:10
#27
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А тут еще и другая беда ...латиница. Учат дети, учат... 3-5-7 лет... А придут в сентябре , им скажут забудьте... У нас теперь новые буквы! Для чего, спрашивается?

Вот самая главная беда. Расскажу на своём примере:в садике я учил (и очень любил это) один "казахский", в школе он уже отличался от предыдущего, а в универе и подавно те слова, которые знал из сада и школы,изменились до неузнаваемости, как поясняла педагог - были приняты новые слова, про выученные ранее можете забыть. Сегодня, глядя на своего первоклассника, я вижу совсем другую методику обучения (гораздо хуже) и всё новые, и новые значения слов которые когда-то я учил. При этом им предстоит постигать ещё новый алфавит. Возникает закономерный вопрос, может быть сначала уже определиться с алфавитом, словами (не придумывать новое значение каждый раз) и методикой преподавания, и начать учить всех (школьников, студентов, работающих) одинаково, а лучше шалаказахскому языку в первую очередь!?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5737
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 12.11.20 - 00:50
#28
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А давайте челленж. На каждую такую новость я буду опубликовать новость, касающуюся отьезда русскоязычных из Казахстана. Будет честно, я считаю/


Нет,пусть публикует местный а из Канады можешь публиковать канадские новости вот будет честно и да вроде не в северной Корее живём пусть едут те кто хочет) никого не держут)



Цитата-/Владимир знает, а Абайка - нет))/


С чего ты взял?)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
8485
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 12.11.20 - 01:36
#29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
из Канады можешь публиковать канадские новости вот будет честно

Вызов принят, надеюсь редакция пропустит :lol: Заметьте, не я это начал ))
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS