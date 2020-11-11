Отправлено: - 23:48

Руслан Шугаев выбрал для поставки ТОО «Альянс СИ», так как был знаком с менеджером этой фирмы Тамарой Янсыбаевой.

[Исправлено: maxsaf, 11.11.2020 - 23:55]

Цитата:Типичная фирма - однодневка, информация о ней в интернете полностью отсутствует. Наверняка налоги не платят, сервисных центров своих нет, как у них вообще можно что-то закупать, если надежность нельзя проверить.