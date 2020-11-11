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≡ Вторая четверть для большинства учеников в Костанайской области тоже будет дистанционной
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40306
Вторая четверть для большинства учеников в Костанайской области тоже будет дистанционной
Отправлено: 11.11.20 - 23:14
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Решение об этом руководитель управления образования Зауре БАЙМЕНОВА аргументировала ростом заболеваемости COVID-19 в регионе. Сегодня, 11 ноября, на брифинге в РСК она ответила на вопросы по организации обучения.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7032
Re: Вторая четверть для большинства учеников в Костанайской...
Отправлено: 11.11.20 - 23:14
#1
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Цитата:
- Работа на образовательных платформах стала привычной практикой и для учеников, и для учителей, - отметила Байменова.

Человек конечно ко всему привыкает и даже к этому... Но будет ли от такого толк, останутся ли в голове знания? ...Байменова не ответила?
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