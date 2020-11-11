Отправлено: - 23:14

- Работа на образовательных платформах стала привычной практикой и для учеников, и для учителей, - отметила Байменова.

Цитата:Человек конечно ко всему привыкает и даже к этому... Но будет ли от такого толк, останутся ли в голове знания? ...Байменова не ответила?