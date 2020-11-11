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Вторая четверть для большинства учеников в Костанайской области тоже будет дистанционной
Вторая четверть для большинства учеников в Костанайской области тоже будет дистанционной
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