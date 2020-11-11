Отправлено: - 23:01

KOS77:

Не думаю, что паренёк-популист из алматинского аула знает всю грамматику госязыка.

Цитата:Я думаю, можно смело вычеркнуть из грамотных половину тех, кто якобы его знает. Научиться в ауле говорить обывательские предложения - это еще не грамотность. Попроси написать диктант всех козыряющих знанием и станет видно. По своим наблюдениям...у многих носителей языка даже домашка школьников младшего звена вызывает сложности, чего уж говорить о всеобщем овладении...Я вижу как язык преподают в школе...Пока обучение было до пандемии как-то объяснялись темы, дети слышали речь... Теперь, дело вообще труба... Мало того за 4 года у ребенка меняется 4-ый учитель. Все почему-то возраста предпенсионного. Такое ощущение, что просто пристраиваются на время... Но куда они исчезают, загадка? Дети снова привыкают к новым требованиям каждого нового учителя.Сейчас новые темы фактически не объясняются, просто выполняются задания из рабочей тетради: прочитай-переведи, вставь нужное слово... с помощью переводчика в интернете... Причем открой два разных и они по разному переведут одно и тоже... Нет согласия даже у них. НЕТ, просто нет единой, четкой, грамотной программы и методов, которые были бы в первую очередь интересны детям.А тут еще и другая беда ...латиница. Учат дети, учат... 3-5-7 лет... А придут в сентябре , им скажут забудьте... У нас теперь новые буквы! Для чего, спрашивается?С английским дела обстоят чуть лучше - учитель молод и постоянен, да и любой переводчик переведет без вариантов.Отсюда и повылазили все эти многочисленные объявления от репетиторов: Сделаю с вашим ребенком домашнее задание по казахскому / английскому, СОР, СОЧ...И родители идут на покупку этих ответов... ребенок вроде подтягивается в оценках, но отложится ли у него в голове знания по языкам в то время как на дистанционке учителя явно не напрягаются.