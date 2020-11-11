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"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40306
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 09:52
Языковую проблему Владимир Чепель предлагает решать следующим образом: создавать как можно больше качественного, интересного контента на казахском языке и распространять его в социальных сетях, на популярных интернет-платформах.
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K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 783
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 20:50
Цитата:
Вот прям +100500. Сколько можно мусолить тему языка? Ведь даже в советское время на югах преобладал нынешний гос язык, на севере "меж национальный", кому это мешает сейчас? Читал как-то размышления учёного лингвиста, так вот его мнение (как и моё) - нужно первым делом обучать разговорному языку, а все правила потом (если понадобится)... Обратил внимание также на онлайн-уроки английского и казахского языка в первом классе, вроде программа одна, а разница в преподнесении материала - огромная...
сайлау курманов:
Прямо убивать на месте шовинистов. Живём же ведь дружно, что ещё надо?
Прямо убивать на месте шовинистов. Живём же ведь дружно, что ещё надо?
Вот прям +100500. Сколько можно мусолить тему языка? Ведь даже в советское время на югах преобладал нынешний гос язык, на севере "меж национальный", кому это мешает сейчас? Читал как-то размышления учёного лингвиста, так вот его мнение (как и моё) - нужно первым делом обучать разговорному языку, а все правила потом (если понадобится)... Обратил внимание также на онлайн-уроки английского и казахского языка в первом классе, вроде программа одна, а разница в преподнесении материала - огромная...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13323
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 21:03
Цитата:
Вы однобоко рассуждаете. Это вам так удобно и всё тихо-мирно. А другим хочется чтобы их понимали на государственном языке.
KOS77:
Цитата: сайлау курманов: Прямо убивать на месте шовинистов. Живём же ведь дружно, что ещё надо? Вот прям +100500. Сколько можно мусолить тему языка? Ведь даже в советское время на югах преобладал нынешний гос язык, на севере "меж национальный", кому это мешает сейчас?
Цитата: сайлау курманов: Прямо убивать на месте шовинистов. Живём же ведь дружно, что ещё надо? Вот прям +100500. Сколько можно мусолить тему языка? Ведь даже в советское время на югах преобладал нынешний гос язык, на севере "меж национальный", кому это мешает сейчас?
Вы однобоко рассуждаете. Это вам так удобно и всё тихо-мирно. А другим хочется чтобы их понимали на государственном языке.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 783
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 21:31
Цитата:
Как правило у нас в регионе почти все друг-друга понимают, но сказать-ответить на госязыке увы не все могут. Вот здесь и нужно обучать сначала разговорному, чтобы все друг друга поняли. Не думаю, что паренёк-популист из алматинского аула знает всю грамматику госязыка. Во всяком случае не нужно "качать лодку" на данную тему.
Victor Yang:
Это вам так удобно и всё тихо-мирно. А другим хочется чтобы их понимали на государственном языке.
Это вам так удобно и всё тихо-мирно. А другим хочется чтобы их понимали на государственном языке.
Как правило у нас в регионе почти все друг-друга понимают, но сказать-ответить на госязыке увы не все могут. Вот здесь и нужно обучать сначала разговорному, чтобы все друг друга поняли. Не думаю, что паренёк-популист из алматинского аула знает всю грамматику госязыка. Во всяком случае не нужно "качать лодку" на данную тему.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5735
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 22:35
Цитата-/Во всяком случае не нужно "качать лодку" на данную тему./
"Не качайте лодку нашу крысу тошнит?"
"Не качайте лодку нашу крысу тошнит?"
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 23:01
Цитата:
Я думаю, можно смело вычеркнуть из грамотных половину тех, кто якобы его знает. Научиться в ауле говорить обывательские предложения - это еще не грамотность. Попроси написать диктант всех козыряющих знанием и станет видно. По своим наблюдениям...у многих носителей языка даже домашка школьников младшего звена вызывает сложности, чего уж говорить о всеобщем овладении...
Я вижу как язык преподают в школе...Пока обучение было до пандемии как-то объяснялись темы, дети слышали речь... Теперь, дело вообще труба... Мало того за 4 года у ребенка меняется 4-ый учитель. Все почему-то возраста предпенсионного. Такое ощущение, что просто пристраиваются на время... Но куда они исчезают, загадка? Дети снова привыкают к новым требованиям каждого нового учителя.
Сейчас новые темы фактически не объясняются, просто выполняются задания из рабочей тетради: прочитай-переведи, вставь нужное слово... с помощью переводчика в интернете... Причем открой два разных и они по разному переведут одно и тоже... Нет согласия даже у них. НЕТ, просто нет единой, четкой, грамотной программы и методов, которые были бы в первую очередь интересны детям.
А тут еще и другая беда ...латиница. Учат дети, учат... 3-5-7 лет... А придут в сентябре , им скажут забудьте... У нас теперь новые буквы! Для чего, спрашивается?
С английским дела обстоят чуть лучше - учитель молод и постоянен, да и любой переводчик переведет без вариантов.
Отсюда и повылазили все эти многочисленные объявления от репетиторов: Сделаю с вашим ребенком домашнее задание по казахскому / английскому, СОР, СОЧ...
И родители идут на покупку этих ответов... ребенок вроде подтягивается в оценках, но отложится ли у него в голове знания по языкам в то время как на дистанционке учителя явно не напрягаются.
KOS77:
Не думаю, что паренёк-популист из алматинского аула знает всю грамматику госязыка.
Не думаю, что паренёк-популист из алматинского аула знает всю грамматику госязыка.
Я думаю, можно смело вычеркнуть из грамотных половину тех, кто якобы его знает. Научиться в ауле говорить обывательские предложения - это еще не грамотность. Попроси написать диктант всех козыряющих знанием и станет видно. По своим наблюдениям...у многих носителей языка даже домашка школьников младшего звена вызывает сложности, чего уж говорить о всеобщем овладении...
Я вижу как язык преподают в школе...Пока обучение было до пандемии как-то объяснялись темы, дети слышали речь... Теперь, дело вообще труба... Мало того за 4 года у ребенка меняется 4-ый учитель. Все почему-то возраста предпенсионного. Такое ощущение, что просто пристраиваются на время... Но куда они исчезают, загадка? Дети снова привыкают к новым требованиям каждого нового учителя.
Сейчас новые темы фактически не объясняются, просто выполняются задания из рабочей тетради: прочитай-переведи, вставь нужное слово... с помощью переводчика в интернете... Причем открой два разных и они по разному переведут одно и тоже... Нет согласия даже у них. НЕТ, просто нет единой, четкой, грамотной программы и методов, которые были бы в первую очередь интересны детям.
А тут еще и другая беда ...латиница. Учат дети, учат... 3-5-7 лет... А придут в сентябре , им скажут забудьте... У нас теперь новые буквы! Для чего, спрашивается?
С английским дела обстоят чуть лучше - учитель молод и постоянен, да и любой переводчик переведет без вариантов.
Отсюда и повылазили все эти многочисленные объявления от репетиторов: Сделаю с вашим ребенком домашнее задание по казахскому / английскому, СОР, СОЧ...
И родители идут на покупку этих ответов... ребенок вроде подтягивается в оценках, но отложится ли у него в голове знания по языкам в то время как на дистанционке учителя явно не напрягаются.
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 23:10
Цитата:
Кого волнует - надо или не надо. Это ваш долг, и точка)
abaika95:
Да мне не надо)
Да мне не надо)
Кого волнует - надо или не надо. Это ваш долг, и точка)
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 23:13
Цитата:
А давайте челленж. На каждую такую новость я буду опубликовать новость, касающуюся отьезда русскоязычных из Казахстана. Будет честно, я считаю)
abaika95:
а то что надо больше таких новостей, могу устроить)
а то что надо больше таких новостей, могу устроить)
А давайте челленж. На каждую такую новость я буду опубликовать новость, касающуюся отьезда русскоязычных из Казахстана. Будет честно, я считаю)
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 23:17
Цитата:
Это тот отъезд, который сегодня так "обеспокоил" и "распереживал" нашего Елбасы?
Тот отъезд, который является итогом его мудрой политики на протяжении 30 лет?
maxsaf:
касающуюся отьезда русскоязычных из Казахстана. Будет честно, я считаю)
касающуюся отьезда русскоязычных из Казахстана. Будет честно, я считаю)
Это тот отъезд, который сегодня так "обеспокоил" и "распереживал" нашего Елбасы?
Тот отъезд, который является итогом его мудрой политики на протяжении 30 лет?
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 23:20
Цитата:
Предлагаю общереспубликанский тест, оценить так сказать, целесообразность финансовых затрат за последние 30 лет на развитие казахского языка. А то деньги выделяют - а они растворяются где-то, и результат не приносят))
yudjin:
Попроси написать диктант всех козыряющих знанием и станет видно.
Попроси написать диктант всех козыряющих знанием и станет видно.
Предлагаю общереспубликанский тест, оценить так сказать, целесообразность финансовых затрат за последние 30 лет на развитие казахского языка. А то деньги выделяют - а они растворяются где-то, и результат не приносят))
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 23:26
Цитата:
О, как удачно, я только подумал - как новость подвезли.) На тенгри даже две новости по этой теме, жду решения Абайки. Или он прекращает раскачивать, или принимает челленж))
yudjin:
Это тот отъезд, который сегодня так "обеспокоил" и "распереживал" нашего Елбасы? Тот отъезд, который является итогом его мудрой политики на протяжении 30 лет?
Это тот отъезд, который сегодня так "обеспокоил" и "распереживал" нашего Елбасы? Тот отъезд, который является итогом его мудрой политики на протяжении 30 лет?
О, как удачно, я только подумал - как новость подвезли.) На тенгри даже две новости по этой теме, жду решения Абайки. Или он прекращает раскачивать, или принимает челленж))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5893
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 23:47
Теперь главное осталось латиницу утвердить и туристы попрут!
Ничего не понимающие на этой латинице.
А во принципе просто вброс не нужной никому полемики.
Ну знаешь казахский, так и щеголяй этим на соответствующих мероприятиях.
Чего тут но ныть об этом?
Ничего не понимающие на этой латинице.
А во принципе просто вброс не нужной никому полемики.
Ну знаешь казахский, так и щеголяй этим на соответствующих мероприятиях.
Чего тут но ныть об этом?
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 23:56
Цитата:
Владимир знает, а Абайка - нет))))
elektron:
Ну знаешь казахский, так и щеголяй этим на соответствующих мероприятиях.
Ну знаешь казахский, так и щеголяй этим на соответствующих мероприятиях.
Владимир знает, а Абайка - нет))))
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