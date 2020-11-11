Отправлено: - 20:50

сайлау курманов:

Прямо убивать на месте шовинистов. Живём же ведь дружно, что ещё надо?

Цитата:Вот прям +100500. Сколько можно мусолить тему языка? Ведь даже в советское время на югах преобладал нынешний гос язык, на севере "меж национальный", кому это мешает сейчас? Читал как-то размышления учёного лингвиста, так вот его мнение (как и моё) - нужно первым делом обучать разговорному языку, а все правила потом (если понадобится)... Обратил внимание также на онлайн-уроки английского и казахского языка в первом классе, вроде программа одна, а разница в преподнесении материала - огромная...