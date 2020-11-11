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≡ "Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40305
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 09:52
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Языковую проблему Владимир Чепель предлагает решать следующим образом: создавать как можно больше качественного, интересного контента на казахском языке и распространять его в социальных сетях, на популярных интернет-платформах.
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
782
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 20:50
#15
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Цитата:
сайлау курманов:
Прямо убивать на месте шовинистов. Живём же ведь дружно, что ещё надо?

Вот прям +100500. Сколько можно мусолить тему языка? Ведь даже в советское время на югах преобладал нынешний гос язык, на севере "меж национальный", кому это мешает сейчас? Читал как-то размышления учёного лингвиста, так вот его мнение (как и моё) - нужно первым делом обучать разговорному языку, а все правила потом (если понадобится)... Обратил внимание также на онлайн-уроки английского и казахского языка в первом классе, вроде программа одна, а разница в преподнесении материала - огромная...
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