Re: Как соблюдают социальную дистанцию на "Кайраке"

Отправлено: - 18:45

Ответ руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля Карабалыкского района Даулетбаева Ермухамбета



"С 9 ноября 2020 года на посту «Кайрак» установлен блокпост. С появлением полицейских удалось минимизировать последствия игнорирования водителями требований специалистов СКП (санитарно-контрольного пункта). Создан чат, в который передаются данные водителя, автомашины. Полицейскими это контролируется и ими же осуществляется сопровождение до мест стоянок и карантинизации. Зона пограничного контроля СКП «Кайрак» - режимный объект, находится в ведомстве погранслужбы. Представителям УГД ранее давались рекомендации по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Режим работы поста также регламентируется пограничной службой."