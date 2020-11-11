Re: КНПК избавилась от слова "коммунистическая" в...

Отправлено: - 16:34

в 37 году это бы назвали левым уклонизмом и всех к расстрелу!

Впрочем, учитывая, что это были лжекоммунисты, созданные по указке сверху для развала абдильдинской компартии Казахастана, то пусть хоть горшком обзовутся, но ближе к народу они не станут