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≡ Как соблюдают социальную дистанцию на "Кайраке"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40305
Как соблюдают социальную дистанцию на "Кайраке"
Отправлено: 11.11.20 - 16:29
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Был сегодня ночью на автопропуске "Кайрак", я на грузовой машине. В общей сложности границу проходили 11 часов. В очереди в ДГД абсолютно не соблюдается дистанция и сами сотрудники без масок. Проверяют очень долго. Дышать внутри нечем.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1170
Re: Как соблюдают социальную дистанцию на "Кайраке"
Отправлено: 11.11.20 - 16:29
#1
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Социальная дистанция измеряется в рублях, долларах и прочих показателях благосостояния. Расстояние между объектами, измеряемое в метрах, физическая дистанция.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13322
Re: Как соблюдают социальную дистанцию на "Кайраке"
Отправлено: 11.11.20 - 17:35
#2
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Цитата:
КГСПС:
Социальная дистанция измеряется в рублях, долларах и прочих показателях благосостояния. Расстояние между объектами, измеряемое в метрах, физическая дистанция.

Согласен. Но такое словосочетание уже прижилось везде в смысле физической дистанции.
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
244
Re: Как соблюдают социальную дистанцию на "Кайраке"
Отправлено: 11.11.20 - 18:45
#3
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Ответ руководителя управления санитарно-эпидемиологического контроля Карабалыкского района Даулетбаева Ермухамбета

"С 9 ноября 2020 года на посту «Кайрак» установлен блокпост. С появлением полицейских удалось минимизировать последствия игнорирования водителями требований специалистов СКП (санитарно-контрольного пункта). Создан чат, в который передаются данные водителя, автомашины. Полицейскими это контролируется и ими же осуществляется сопровождение до мест стоянок и карантинизации. Зона пограничного контроля СКП «Кайрак» - режимный объект, находится в ведомстве погранслужбы. Представителям УГД ранее давались рекомендации по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. Режим работы поста также регламентируется пограничной службой."
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