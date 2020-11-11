Re: Новый вариант алфавита на латинице опубликуют после...

Отправлено: - 16:49

Когда введут то все вывески переведут на новый алфавит а через 2 года еще новее введут и опять вывески будут менять.Вопрос как по быстрому можно зарегистрировать заводик по производству вывесок? Очень надо)