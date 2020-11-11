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≡ Новый вариант алфавита на латинице опубликуют после рассмотрения нацкомиссией
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40305
Новый вариант алфавита на латинице опубликуют после рассмотрения нацкомиссией
Отправлено: 11.11.20 - 16:49
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На рассмотрение нацкомиссии усовершенствованный вариант алфавита должны внести в ближайшее время. Пока его нет в открытом доступе.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5733
Re: Новый вариант алфавита на латинице опубликуют после...
Отправлено: 11.11.20 - 16:49
#1
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Когда введут то все вывески переведут на новый алфавит а через 2 года еще новее введут и опять вывески будут менять.Вопрос как по быстрому можно зарегистрировать заводик по производству вывесок? Очень надо)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13322
Re: Новый вариант алфавита на латинице опубликуют после...
Отправлено: 11.11.20 - 16:59
#2
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Цитата:
Усовершенствованный вариант алфавита будет направлен в нацкомиссию уже в ближайшее. Комиссия проверит этот вариант, будет обсуждать его, и только потом будет принято решение",

Источник:

Подход Токаева к этому делу гораздо взвешеннее чем подход Назарбаева. Последний куда-то спешил его внедрить. Сейчас уже повсеместно вывески на латинице. Зачем, если алфавит сырой?
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