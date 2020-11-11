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"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 40305
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 09:52
Языковую проблему Владимир Чепель предлагает решать следующим образом: создавать как можно больше качественного, интересного контента на казахском языке и распространять его в социальных сетях, на популярных интернет-платформах.
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Читать новость
Re: "Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на...
Отправлено: 11.11.20 - 09:52
Новость хорошая, интересная
Re: "Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на...
Отправлено: 11.11.20 - 10:14
Цитата:
Мне щас тоже стало не по себе, если честно:)) ну то что он знает казахский язык, это молодец конечно. Но при этом он не любит свои родной язык получается.
P.S Ну Абайка, нашёл же новость.
, а тут я, русский, задаю вопрос на казахском, но мне отвечают по-русски. Тогда мне становится не по себе, если честно», – признался Владимир Чепель.
Мне щас тоже стало не по себе, если честно:)) ну то что он знает казахский язык, это молодец конечно. Но при этом он не любит свои родной язык получается.
P.S Ну Абайка, нашёл же новость.
Re: "Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на...
Отправлено: 11.11.20 - 10:28
Цитата:
Цитата:
Может провести какую-то причинно-следственную связь о достаточности казахского языка в аулах и недостаточности его в городах?
Я прогулялся по Алматы и заметил, что люди говорят по-русски. Казахи говорят по-русски. В декабре прошлого года, когда я был в Нур-Султане, и во всех магазинах говорят по-русски.
Источник:
Источник:
Цитата:
Раньше в аулах
Может провести какую-то причинно-следственную связь о достаточности казахского языка в аулах и недостаточности его в городах?
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 10:40
Цитата:
Victor Yang:Да врет он. Что в алматы, что в астане, везде говорят на казахском языке, и очень редко на русском. Это он так на госслужбе прогинается. Таким видимо способом решил.
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 10:41
Цитата:
Чел родился в казахском ауле, всю жизнь прожил в этой языковой среде, а теперь удивляется, почему это он говорит свободно на казахском, а остальные - не говорят))) Неужели та самая среда так повлияла на его способности рассуждать?
Vit:
Чел родился в казахском ауле, всю жизнь прожил в этой языковой среде, а теперь удивляется, почему это он говорит свободно на казахском, а остальные - не говорят))) Неужели та самая среда так повлияла на его способности рассуждать?
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 11:35
Цитата:
Это для тебя, северного городского, так. А для него, южного аульского, - слишком много русского и мало казахского.
Vit:
Что в алматы, что в астане, везде говорят на казахском языке, и очень редко на русском.
Что в алматы, что в астане, везде говорят на казахском языке, и очень редко на русском.
Это для тебя, северного городского, так. А для него, южного аульского, - слишком много русского и мало казахского.
Re: "Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на...
Отправлено: 11.11.20 - 11:43
Надо больше таких новостей - и может сам Абайка95 казахский язык начнет учить))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 5733
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 13:34
Цитата-/Надо больше таких новостей - и может сам Абайка95 казахский язык начнет учить/
Да мне не надо) а то что надо больше таких новостей, могу устроить)
Да мне не надо) а то что надо больше таких новостей, могу устроить)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 20389
Re: "Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на...
Отправлено: 11.11.20 - 13:38
Цитата:
Цитата:
Этой новости, уже - неделя.
А абай, только - нашёл её.
Выговор ему от начадьства - нада...
maxsaf:
Новость хорошая, интересная
Новость хорошая, интересная
Цитата:
Vit:
Ну Абайка, нашёл же новость.
Ну Абайка, нашёл же новость.
Этой новости, уже - неделя.
А абай, только - нашёл её.
Выговор ему от начадьства - нада...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.04.13
- Сообщений:
- 1473
Re: "Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на...
Отправлено: 11.11.20 - 16:45
Выслуживается... Видимо хочет, чтобы в город перевели.
А довольные и счастливые провокаторы, распираемые внезапно свалившимся счастьем в виде этой новости, теперь будут размахивать ей повсеместно!
А довольные и счастливые провокаторы, распираемые внезапно свалившимся счастьем в виде этой новости, теперь будут размахивать ей повсеместно!
"Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на русском. Мне стыдно…" – Владимир Чепель
Отправлено: 11.11.20 - 17:27
Цитата:
Не думаю. Он просто вырос в языковой среде в ауле - и думал что везде так.
Цитата:
А вообще, конечно, довольно эффективно будет сделать его медийной личностью и показывать как пример нашим гражданам.
Volonter:
Выслуживается..
Выслуживается..
Не думаю. Он просто вырос в языковой среде в ауле - и думал что везде так.
Цитата:
Volonter:
Видимо хочет, чтобы в город перевели.
Видимо хочет, чтобы в город перевели.
А вообще, конечно, довольно эффективно будет сделать его медийной личностью и показывать как пример нашим гражданам.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4236
Re: "Я задаю вопрос на казахском, а мне отвечают на...
Отправлено: 11.11.20 - 17:44
Где эти депутаты- законотворцы? Надо на законном уровне принять порядок, чтоб никто не возбуждал ни языковую, ни национальную проблему. Прямо убивать на месте шовинистов. Живём же ведь дружно, что ещё надо?
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