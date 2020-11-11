Отправлено: - 16:29

Был сегодня ночью на автопропуске "Кайрак", я на грузовой машине. В общей сложности границу проходили 11 часов. В очереди в ДГД абсолютно не соблюдается дистанция и сами сотрудники без масок. Проверяют очень долго. Дышать внутри нечем.