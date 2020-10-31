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Советы на каждый день
Советы на каждый день
Куратор темы: Козлов я
Советы на каждый день
Отправлено: 31.10.20 - 14:54
Советы на каждый день
Отправлено: 31.10.20 - 14:56
Может их оторвать? Не че не сделать уже? Другие купить. Эти я взял на 33000тыщи вроде не дешёвые. Ну дело не в деньгах, я просто брал не дешман а норм
Советы на каждый день
Отправлено: 31.10.20 - 15:40
Попробуй, как Электрон скинул.
Советы на каждый день
Отправлено: 01.11.20 - 15:00
РЕМОНТИРУЕМ КОВРИК В МАШИНЕ
Многие автолюбители сталкивались с проблемой, когда водительский коврик на полу машины протирался или трескался. В таком состоянии на пол просачивается вода и песок, салон начинает ржаветь, постоянная влажность издает специфический запах.
Приходится покупать новый комплект ковриков в машину, а по отдельности они не продаются, что выливается в неплохую сумму. Поэтому предлагается способ самому решить эту проблему.
Возьмите малярный скотч и заклейте отверстие так, чтобы охватить ближайший рисунок коврика. Контур этого рисунка обведите фломастером.
Затем купите в магазине сырую или каучуковую резину, не забудьте сразу взять резиновый клей. Оторвите малярный скотч от коврика и вырежьте его по нарисованному контуру. Наложите контур на резину и снова вырежьте.
Зачистите наждачкой на коврике место, где вы будете накладывать латку и обезжирьте его. Намажьте это место и латку резиновым клеем.
Через 10-15 мин. наложите латку на коврик и простучите легким молотком для полного контакта сторон. Дайте изделию высохнуть не менее 15 часов и ваш коврик отремонтирован.
А если вы не хотите сами возиться с этим, то отдайте коврик в ближайшую шиномонтажку, где его завулканизируют. Хотя эта услуга у них сейчас не везде. Удачи!
Многие автолюбители сталкивались с проблемой, когда водительский коврик на полу машины протирался или трескался. В таком состоянии на пол просачивается вода и песок, салон начинает ржаветь, постоянная влажность издает специфический запах.
Приходится покупать новый комплект ковриков в машину, а по отдельности они не продаются, что выливается в неплохую сумму. Поэтому предлагается способ самому решить эту проблему.
Возьмите малярный скотч и заклейте отверстие так, чтобы охватить ближайший рисунок коврика. Контур этого рисунка обведите фломастером.
Затем купите в магазине сырую или каучуковую резину, не забудьте сразу взять резиновый клей. Оторвите малярный скотч от коврика и вырежьте его по нарисованному контуру. Наложите контур на резину и снова вырежьте.
Зачистите наждачкой на коврике место, где вы будете накладывать латку и обезжирьте его. Намажьте это место и латку резиновым клеем.
Через 10-15 мин. наложите латку на коврик и простучите легким молотком для полного контакта сторон. Дайте изделию высохнуть не менее 15 часов и ваш коврик отремонтирован.
А если вы не хотите сами возиться с этим, то отдайте коврик в ближайшую шиномонтажку, где его завулканизируют. Хотя эта услуга у них сейчас не везде. Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 02.11.20 - 13:57
ОСВОБОЖДАЕМ ВОДОСТОЧКУ ОТ ЛИСТЬЕВ
В частных домах иногда проблемой бывает замусорение водосточных труб опавшими листьями и прочим мусором.Из-за этого вода не доходит до места слива и выливается на стены.
Чтобы избавится от этой проблемы предлагается следующий способ. Нужно купить в магазине пластиковую хозяйственную сетку с мелкой ячейкой.
Скатываем сетку в рулон и закрепляем его пластиковыми стяжками, чтобы не разматывался.(На фото делается все это для удобства на небольшом куске. А так можно сделать рулон на всю длину водосточки).
Если рулон у вас отличается цветом от водосточки (обычно она белого цвета), то можете его перекрасить в тон (на любителя).
Подготовленный таким образом рулон укладывается в водосточную трубу. Воду он пропустит, а вот листья - нет. Ну, если только небольшой мусор.
Удачи!
В частных домах иногда проблемой бывает замусорение водосточных труб опавшими листьями и прочим мусором.Из-за этого вода не доходит до места слива и выливается на стены.
Чтобы избавится от этой проблемы предлагается следующий способ. Нужно купить в магазине пластиковую хозяйственную сетку с мелкой ячейкой.
Скатываем сетку в рулон и закрепляем его пластиковыми стяжками, чтобы не разматывался.(На фото делается все это для удобства на небольшом куске. А так можно сделать рулон на всю длину водосточки).
Если рулон у вас отличается цветом от водосточки (обычно она белого цвета), то можете его перекрасить в тон (на любителя).
Подготовленный таким образом рулон укладывается в водосточную трубу. Воду он пропустит, а вот листья - нет. Ну, если только небольшой мусор.
Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 03.11.20 - 20:20
КАК ОТЛИЧИТЬ НАТУРАЛЬНОЕ ВИНО ОТ ПОРОШКОВОГО
Вино является одним из самых часто подделываемых продуктов. Хотя у нас местность не изобилует своим вином, но когда тебя обманывают - это обидно. Ведь хочется чего-то прекрасного, романтики - а тебе химию!
Самыми частыми способами подделки являются:
- частичная или полная замена вина на винный напиток;
- неправильное указание групповой принадлежности вина (газированное вино или газированный винный коктейль выдают за игристое вино);
- искажение географического происхождения;
-подделка марочных наименований (контрафактная продукция).
Три теста на определение натурального вина
1. Понадобится обычная пищевая сода. Насыпьте немного соды в миску и вылейте на нее чайную ложку красного вина. У качественного вина цвет должен измениться: потемнеть, стать серым или синеватым.
2. Капните в бокал с вином несколько капель глицерина. Если он опустился на дно, не изменив окраску - вино натуральное. Если глицерин стал желтым или красным - вы купили фальсификат.
3. Налейте в глубокую посуду воды, наберите в пузырек немного вина и зажмите горлышко пальцем. Опустите пузырек с вином в воду и переверните его. После уберите палец с горлышка. Если вино смешалось с водой - оно не натуральное.
Специалисты также советуют обращать внимание на цену продукта. Натуральное вино дешевым не бывает.
На этикетке должна быть проставлена дата розлива заводским штампом. Если штамп стирается - это контрафакт.
Также в вине не должно быть осадка.
Поддельным будет и вино со слишком ярким "химическим" вкусом и запахом.
Не попадайтесь. Удачи!
Вино является одним из самых часто подделываемых продуктов. Хотя у нас местность не изобилует своим вином, но когда тебя обманывают - это обидно. Ведь хочется чего-то прекрасного, романтики - а тебе химию!
Самыми частыми способами подделки являются:
- частичная или полная замена вина на винный напиток;
- неправильное указание групповой принадлежности вина (газированное вино или газированный винный коктейль выдают за игристое вино);
- искажение географического происхождения;
-подделка марочных наименований (контрафактная продукция).
Три теста на определение натурального вина
1. Понадобится обычная пищевая сода. Насыпьте немного соды в миску и вылейте на нее чайную ложку красного вина. У качественного вина цвет должен измениться: потемнеть, стать серым или синеватым.
2. Капните в бокал с вином несколько капель глицерина. Если он опустился на дно, не изменив окраску - вино натуральное. Если глицерин стал желтым или красным - вы купили фальсификат.
3. Налейте в глубокую посуду воды, наберите в пузырек немного вина и зажмите горлышко пальцем. Опустите пузырек с вином в воду и переверните его. После уберите палец с горлышка. Если вино смешалось с водой - оно не натуральное.
Специалисты также советуют обращать внимание на цену продукта. Натуральное вино дешевым не бывает.
На этикетке должна быть проставлена дата розлива заводским штампом. Если штамп стирается - это контрафакт.
Также в вине не должно быть осадка.
Поддельным будет и вино со слишком ярким "химическим" вкусом и запахом.
Не попадайтесь. Удачи!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 5892
Советы на каждый день
Отправлено: 03.11.20 - 21:10
Какая интересная ветка!
Даже не знал, что вино химией может оказаться. Цитата:
Обидно наверное будет "химию" за дорого купить.
Даже не знал, что вино химией может оказаться. Цитата:
Козлов я:
Натуральное вино дешевым не бывает.
Натуральное вино дешевым не бывает.
Обидно наверное будет "химию" за дорого купить.
Советы на каждый день
Отправлено: 05.11.20 - 16:34
РЕМОНТИРУЕМ СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ
Сейчас у многих простые лампочки накаливания заменяются на светодиодные LED-лампы. Служат они дольше, экономичны, поэтому уверенно занимают свою нишу.
Несмотря на то, что заявленный срок службы ламп довольно большой, они частенько выходят из строя. Хорошо, если есть гарантийный срок и сохранен чек. Но даже, если этого нет, вы можете сами вернуть такие лампы к жизни.
Для этого нужно снять с неработающей лампы рассеиватель. На некоторых лампах его можно снять просто пальцами, а на некоторых нужно будет узким ножом подрезать клей, крепящий рассеиватель.
Разобрав лампочку, мы добираемся до платы со светодиодами. В 90% случаев именно из-за перегоревшего диода лампочка перестает работать. Из-за того, что они соединены последовательно, из-за одного перегоревшего диода перестает работать вся цепь, как в советских елочных гирляндах. Определить, какой именно диод сгорел, проще всего, он будет темнее цветом или с черной точкой.
Неисправный диод нужно выпаять или выломать, что проще.
Под диодом скрывается площадка с двумя контактами. Наша цель - замкнуть их. Делаем это с помощью простого паяльника.
Вот и все. Цепь снова сомкнута и лампочка будет гореть.
Ставим рассеиватель на место и лампочка снова нам светит.
Правда, у такого ремонта есть и минусы. Лампа не будет гореть так ярко, как раньше, все-таки одного диода лишилась. Поэтому лучше ее использовать в подсобных помещениях или подъезде. Да и нагрузка на оставшиеся диоды будет побольше, что может сказаться на сроке работы. А в остальном - Удачи!
Сейчас у многих простые лампочки накаливания заменяются на светодиодные LED-лампы. Служат они дольше, экономичны, поэтому уверенно занимают свою нишу.
Несмотря на то, что заявленный срок службы ламп довольно большой, они частенько выходят из строя. Хорошо, если есть гарантийный срок и сохранен чек. Но даже, если этого нет, вы можете сами вернуть такие лампы к жизни.
Для этого нужно снять с неработающей лампы рассеиватель. На некоторых лампах его можно снять просто пальцами, а на некоторых нужно будет узким ножом подрезать клей, крепящий рассеиватель.
Разобрав лампочку, мы добираемся до платы со светодиодами. В 90% случаев именно из-за перегоревшего диода лампочка перестает работать. Из-за того, что они соединены последовательно, из-за одного перегоревшего диода перестает работать вся цепь, как в советских елочных гирляндах. Определить, какой именно диод сгорел, проще всего, он будет темнее цветом или с черной точкой.
Неисправный диод нужно выпаять или выломать, что проще.
Под диодом скрывается площадка с двумя контактами. Наша цель - замкнуть их. Делаем это с помощью простого паяльника.
Вот и все. Цепь снова сомкнута и лампочка будет гореть.
Ставим рассеиватель на место и лампочка снова нам светит.
Правда, у такого ремонта есть и минусы. Лампа не будет гореть так ярко, как раньше, все-таки одного диода лишилась. Поэтому лучше ее использовать в подсобных помещениях или подъезде. Да и нагрузка на оставшиеся диоды будет побольше, что может сказаться на сроке работы. А в остальном - Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 06.11.20 - 16:51
СУПЕРПЛАСТИК ДЛЯ ПОДЕЛОК
Оказывается на наших просторах имеет быть место чудо-пластик, который помогает в домашних условиях делать поделки и самоделки. Называется он полиморфус. Это гранулы белого цвета.
Не знаю, есть ли он в наших магазинах, но узнаю. Очень прост в обращении. Чтобы что-то из него сделать, нужно насыпать необходимое количество гранул в чашку.
Затем залить кипятком, так будет быстрее.
Помешиваем и через 30 сек.-1,5 мин. масса вся прогреется, слипнется и станет однородной.
Вот она стала прозрачной, что говорит о том, что с ней можно работать.
Вытаскиваете массу из чашки и делаете из нее любую нужную вам форму. Чтобы форма быстрее застыла, можете опустить изделие в холодную воду.
Так, если на ненужный вам держатель бит сделать форму ручки, то то у вас появится держатель со сменными битами.
Получившееся изделие обладает очень высокой прочностью, можно по нему бить молотком - не разобьется. Если в массу добавить сразу краситель - то она будет цветной. Немаловажно, что полиморфус многократного действия. Если вам не понравилось получившаяся поделка, то положите ее опять в горячую воду и сделайте что-нибудь другое.
Удачи!
Оказывается на наших просторах имеет быть место чудо-пластик, который помогает в домашних условиях делать поделки и самоделки. Называется он полиморфус. Это гранулы белого цвета.
Не знаю, есть ли он в наших магазинах, но узнаю. Очень прост в обращении. Чтобы что-то из него сделать, нужно насыпать необходимое количество гранул в чашку.
Затем залить кипятком, так будет быстрее.
Помешиваем и через 30 сек.-1,5 мин. масса вся прогреется, слипнется и станет однородной.
Вот она стала прозрачной, что говорит о том, что с ней можно работать.
Вытаскиваете массу из чашки и делаете из нее любую нужную вам форму. Чтобы форма быстрее застыла, можете опустить изделие в холодную воду.
Так, если на ненужный вам держатель бит сделать форму ручки, то то у вас появится держатель со сменными битами.
Получившееся изделие обладает очень высокой прочностью, можно по нему бить молотком - не разобьется. Если в массу добавить сразу краситель - то она будет цветной. Немаловажно, что полиморфус многократного действия. Если вам не понравилось получившаяся поделка, то положите ее опять в горячую воду и сделайте что-нибудь другое.
Удачи!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 31.05.18
- Сообщений:
- 1014
Советы на каждый день
Отправлено: 06.11.20 - 17:29
Цитата:
Интересно как он взаимоидействует с другими пластмассами. Есть мясорубка со сломанным зубом на пластмассовой шестерне. В продаже такую не нашли, выбрасывать жалко - или 3d-печать или вот полиморфусом можно попробовать зуб восстановить.
Козлов я:
помогает в домашних условиях делать поделки и самоделки
помогает в домашних условиях делать поделки и самоделки
Интересно как он взаимоидействует с другими пластмассами. Есть мясорубка со сломанным зубом на пластмассовой шестерне. В продаже такую не нашли, выбрасывать жалко - или 3d-печать или вот полиморфусом можно попробовать зуб восстановить.
Советы на каждый день
Отправлено: 06.11.20 - 17:53
Цитата:
Сомневаюсь, что он с чем то будет взаимодействовать в качестве придатка. Нашел только вот это http://полиморфус.рф/ Вот еще для общего понятия https://mysku.ru/
[Исправлено: Козлов я, 06.11.2020 - 18:04]
Тот самый:
Интересно как он взаимоидействует с другими пластмассами
Интересно как он взаимоидействует с другими пластмассами
Сомневаюсь, что он с чем то будет взаимодействовать в качестве придатка. Нашел только вот это http://полиморфус.рф/ Вот еще для общего понятия https://mysku.ru/
[Исправлено: Козлов я, 06.11.2020 - 18:04]
Советы на каждый день
Отправлено: 08.11.20 - 12:02
СТАРТЕР ДЛЯ РОЗЖИГА МАНГАЛА
Для быстрого розжига мангала можно самому сделать своеобразный стартер. Для этого нужна банка диаметром 15-20 см и высотой 25-30 см. Обычно такие идут от консервированных фруктов. Если такой нет, то можно взять отрезок металлической трубы.
Просверлим в крышке банки несколько отверстий. Если у вас металлическая труба, то отрежьте круг меньшего диаметра и тоже сделайте отверстия.
Теперь в 3 см от дна банки вкрутите по кругу несколько саморезов.
На эти саморезы ляжет ваша крышка с отверстиями.
Затем ниже саморезов проделайте по окружности 6-8 отверстий для воздуха.
Удалите дно банки.
Теперь из двух болтов, гаек и деревянного бруска сделайте к банке ручку.
Все, приспособа готова. Засыпаете в нее уголь, ложите под банку газету, ставите в мангал и поджигаете газету. Через 10 мин. угли будут красными. Вам останется только высыпать их в мангал.
Углей мало? Так это же стартер! Добавьте. Удачи!
Для быстрого розжига мангала можно самому сделать своеобразный стартер. Для этого нужна банка диаметром 15-20 см и высотой 25-30 см. Обычно такие идут от консервированных фруктов. Если такой нет, то можно взять отрезок металлической трубы.
Просверлим в крышке банки несколько отверстий. Если у вас металлическая труба, то отрежьте круг меньшего диаметра и тоже сделайте отверстия.
Теперь в 3 см от дна банки вкрутите по кругу несколько саморезов.
На эти саморезы ляжет ваша крышка с отверстиями.
Затем ниже саморезов проделайте по окружности 6-8 отверстий для воздуха.
Удалите дно банки.
Теперь из двух болтов, гаек и деревянного бруска сделайте к банке ручку.
Все, приспособа готова. Засыпаете в нее уголь, ложите под банку газету, ставите в мангал и поджигаете газету. Через 10 мин. угли будут красными. Вам останется только высыпать их в мангал.
Углей мало? Так это же стартер! Добавьте. Удачи!
Советы на каждый день
Отправлено: 09.11.20 - 18:50
СЕКРЕТ ДИСКА ДЛЯ БОЛГАРКИ
Многие из нас пользуются УШМ или болгарками. Но при работе с тонким листовым металлом ее абразивные диски прожигают металл и оставляют много заусениц. Однако и отсюда есть выход.
Оказывается, что алмазные диски для работы с камнями той же болгарки легко и плавно справляются с этой работой, не теряя своих свойств.
Рез получается очень аккуратным. Такой диск не поджигает металлический лист в отличие от абразивного диска болгарок и сохраняет цинковое покрытие листового металла типа профнастил. Также такой диск не расходуется, а наоборот, при частом использовании диска с алмазным покрытием, он самозатачивается.
Болгарку не вырывает из рук и остается минимум заусениц. Вот такое, оказывается, есть дополнительное свойство у дисков для резки камня с алмазным напылением. Удачи!
Анекдот в тему: Одна подруга спрашивает у другой: "Ты с Олегом еще продолжаешь встречаться?"
- "Нет, он оказывается такой бабник! Какой-то болгарке купил алмазный диск!"
Многие из нас пользуются УШМ или болгарками. Но при работе с тонким листовым металлом ее абразивные диски прожигают металл и оставляют много заусениц. Однако и отсюда есть выход.
Оказывается, что алмазные диски для работы с камнями той же болгарки легко и плавно справляются с этой работой, не теряя своих свойств.
Рез получается очень аккуратным. Такой диск не поджигает металлический лист в отличие от абразивного диска болгарок и сохраняет цинковое покрытие листового металла типа профнастил. Также такой диск не расходуется, а наоборот, при частом использовании диска с алмазным покрытием, он самозатачивается.
Болгарку не вырывает из рук и остается минимум заусениц. Вот такое, оказывается, есть дополнительное свойство у дисков для резки камня с алмазным напылением. Удачи!
Анекдот в тему: Одна подруга спрашивает у другой: "Ты с Олегом еще продолжаешь встречаться?"
- "Нет, он оказывается такой бабник! Какой-то болгарке купил алмазный диск!"
Советы на каждый день
Отправлено: 11.11.20 - 14:33
ОРГАНАЙЗЕР ДЛЯ РЫБАКА
Практически все рыбаки, уходя или уезжая на рыбалку, берут с собой всякие мелкие запчасти, типа запасных крючков, поплавков, грузил и т.п. Только хранить эти мелочи - нудное дело. Поэтому предлагается такой (как всегда простой) способ их хранения и быстрого доставания. Для этого нужна пластиковая бутылка, точнее ее горлышко.
Отрезанное горлышко вместе с крышкой одеваем на нижний конец удочки, но не до конца.
Затем строительным феном размягчаем горлышко, чтобы оно прилипло к удочке.
В получившемся небольшом тайничке можно хранить те же крючки или другие мелочи и быстро их доставать. К тому же они защищены от воды.
Удачи!
Практически все рыбаки, уходя или уезжая на рыбалку, берут с собой всякие мелкие запчасти, типа запасных крючков, поплавков, грузил и т.п. Только хранить эти мелочи - нудное дело. Поэтому предлагается такой (как всегда простой) способ их хранения и быстрого доставания. Для этого нужна пластиковая бутылка, точнее ее горлышко.
Отрезанное горлышко вместе с крышкой одеваем на нижний конец удочки, но не до конца.
Затем строительным феном размягчаем горлышко, чтобы оно прилипло к удочке.
В получившемся небольшом тайничке можно хранить те же крючки или другие мелочи и быстро их доставать. К тому же они защищены от воды.
Удачи!
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