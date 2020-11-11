Re: «Антикоррупционщики хотели, чтобы я передал деньги...

Отправлено: - 13:44

Цитата-/Шугаев заявил, что на него не просто давили следователи антикоррупционной службы, но даже пытали его до потери сознания./







Ирония судьбы

Вчера антикорр впрягался в дело о пытках полиции

Сейчас сам со слов очевидцев таким занимается))