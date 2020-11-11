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≡ «Антикоррупционщики хотели, чтобы я передал деньги Цымбалюку» - Неожиданный поворот в процессе по делу о крупной взятке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
40305
«Антикоррупционщики хотели, чтобы я передал деньги Цымбалюку» - Неожиданный поворот в процессе по делу о крупной взятке
Отправлено: 11.11.20 - 13:44
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Подсудимый Руслан Шугаев по сути, разбил версию обвинения о том, что он вымогал взятку у фирмы-поставщика компьютеров по указанию Василия Цымбалюка, работавшего тогда руководителем управления образования.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
5733
Re: «Антикоррупционщики хотели, чтобы я передал деньги...
Отправлено: 11.11.20 - 13:44
#1
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Цитата-/Шугаев заявил, что на него не просто давили следователи антикоррупционной службы, но даже пытали его до потери сознания./



Ирония судьбы
Вчера антикорр впрягался в дело о пытках полиции
Сейчас сам со слов очевидцев таким занимается))
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