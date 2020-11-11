Отправлено: - 10:14

, а тут я, русский, задаю вопрос на казахском, но мне отвечают по-русски. Тогда мне становится не по себе, если честно», – признался Владимир Чепель.

Цитата:Мне щас тоже стало не по себе, если честно:)) ну то что он знает казахский язык, это молодец конечно. Но при этом он не любит свои родной язык получается.P.S Ну Абайка, нашёл же новость.